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工程師年所得PR90 女友卻情勒、狂勸換工作...網直言：建議分手

聯合新聞網／ 綜合報導
一位工程師在網上發文表示，女友因為不滿意他的薪水及工時，一直情緒勒索他換工作。示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。
一位工程師在網上發文表示，女友因為不滿意他的薪水及工時，一直情緒勒索他換工作。示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。

每份工作都有辛苦的地方，薪水、福利好的職位，往往也伴隨更多的付出或壓力。近日一名網友便發文求助，表示自己目前是輪班工程師，去年所得為157萬，女友認為他的工時不符人性、薪水太低，所以一直希望他換工作，原PO則覺得，以自己條件無法再找到更好的機會，因此陷入兩難，他同時提供自己的條件，讓不少網友看過後直言「建議換女朋友」。

原PO在Dcard上以「女朋友希望我換工作」為題發文，開頭先簡述目前現況，原PO表示自己已經34歲了，現職為工程師，工作時間是早上8點至晚上8點，日夜交替輪班，星期六偶爾加班，而自己的月薪是6萬5，加班費通常在2萬元左右，加上年終及獎金後，去年的所得是157萬。

原PO表示，他的女友認為這個工時不符合人性，薪水也不夠養家，但原PO考量自身條件，認為自己是私立大學畢業、又只有現職這一份工作經驗的情況下，很難找到更好的工作機會了。

原PO又表示，女友希望他能換一個朝八晚五、年薪180萬以上的工作，但他認為以自學經歷來說，根本不可能找到，而維持現況的話，又得每天承受對方的分手、不結婚等情緒勒索。

對此，不少網友認為女友的問題很大，「換工作的事你再想想，但這女友可以先換 」、「你女朋友的工作呢？如果要180萬年薪才能養家，她隨便找份工作，你們兩個加起來都能有啊」、「你養家，那她呢？跟沒常識的人結婚要確定耶...」、「建議分手，所得157萬已經在全台薪資中位數10%內，代表你已經贏過90%的受薪階級，先叫她去找看看輪班工作，年薪所得有到接近160萬的公司有哪幾家？7、80左右才是常態」。

也有網友認為，原PO女友的要求固然過分，但這樣的工作時長確實對身體不好，「不過這工作真的很辛苦，女友是不是心疼你，又不太懂市場行情才這樣說啊，還是她想生小孩？」、「說真的你工時也不符合人性，現在還年輕可能感受不深，但身體可能已經虧空了，還是不要拿自己的身體換錢」、「但你這工時，跟你結婚跟偽單親一樣，家務、小孩絕對都是她要負責，誰想跟你結婚」。

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