他賣場廁所「一瀉千里」害男客邀約女子失敗 7千人朝聖道歉文笑翻

俗話說人有三急，遇到時確實難以忍耐。有網友在「爆廢1公社」透露，日前他逛大賣場時，因肚子突然不適，便立刻跑到廁所解決，隨後另一名男客人邊打電話邀約女性友人吃飯邊走進來，但原PO卻憋不住而「一瀉千里」，該女子聽到後，直喊很噁心，還立刻掛掉電話，害他為此感到良心不安，特地發文向那名男客人道歉。

原PO表示，近日他去逛大賣場時，肚子突然覺得怪怪的，所以他選擇立刻衝到廁所解決。隨後，另一名男客人邊走進廁所，邊打電話邀約女性友人吃飯，而對方可能為了要方便講話，還專門將電話開擴音。他說明，當下自己本想忍到男客人離開後再解放，但無奈實在憋不住，「我就輕輕的放開一點點，結果沒想到就連S（屎）帶P（屁）整個衝出來，括約肌怎麼都夾不住了！」

原PO表示，當下電話那頭的女子一聽到聲音便直喊「很噁心」，而那名男客人只來得及解釋「不是我」，電話就被掛斷了。他指出，後來對方馬上洗手跑出去，而自己因為良心不安，不確定那名男客人是否解釋成功，特地發文道歉。

貼文底下，共有7000多名網友前來朝聖這篇道歉文，並被故事經過逗到笑翻，「這個好笑」、「看在你這麼認真負責的態度，給你一個讚」、「很有畫面誒，我笑爛」、「這貼文有聲音」、「人家的幸福毀在你的屎上」、「上班時間看到這篇很折磨，我笑到一直抖」。