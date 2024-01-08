連續四年退步！桃機排名暴跌至82名 網指「3大原因」：有夠爛

桃園機場在英國SKYTRAX「2023全球機場評比」從67名跌至82名，桃機連續四年排名下跌，距2019年取得最好的13名後便一路敗退。對此，有網友在PTT上發文討論，分析出桃機排名退步的3大原因。

原PO表示，桃機在2019年時排名13，2023年卻跌至82名，「疫情期間不是機場整修、升級最好的時機嗎？」他認為，桃機感覺完全沒變，但完全沒變卻讓排名掉這麼多，代表其他國家在進步，台灣則還在空轉、原地踏步，於是好奇發文詢問「為什麼會這樣？」貼文一出，立刻引起網友熱烈討論。

原因1： 領取行李時間過久

有部分網友表示，領取行李的時間比其他機場還要久，「超爛，行李出來超慢超慢」、「上次實測桃機拿到行李，比關西、成田機場晚了40-60分鐘」、「等行李40分鐘起跳」、「領行李超慢，有夠爛」。

原因2：機場連外道路難開

還有網友認為機場連外道路複雜，「開一次車去機場就知道為什麼了」、「一開始看似只有3個車道，最後卻宛如有7749種變化，我還看到前車停在岔路間，不知道該怎麼走」、「現在機場道路跟八卦陣沒兩樣」。

原因3：第三航廈始終未完工

另外，桃機第三航廈是近年交通建設最大的國家重大建設，主體工程已於2021年動工，並持續趕辦中，預計分階段完成北登機廊廳、航廈主體及南登機廊廳，截至去年（2023）8月底，整體工程完成進度為52.65%，預計2026年完工。

對此有網友指出，桃機第三航廈的工程時間過長，「第三航廈要蓋多久」、「又舊又爛，第三航廈不知道還要搞多久」、「主要是擴充的航廈蓋太久」。