快訊

每張政黨票都是關鍵！16黨激戰不分區立委 得票率意義大不同

阿里嘎多！日7旬夫婦住家震垮睡車上 見消防車堅持鞠躬感動眾人

頂大博班2黑馬科系註冊率100% 卻現「科技業磁吸」警訊

客人免費加麵後打包 牛排館「道歉文」吸引3.9萬人力挺

聯合新聞網／ 綜合報導
樹林一間牛排館發道歉聲明，公告雖維持內用無限加量，但即日起禁止將加麵部分打包回家。圖片來源／翻攝自樹林大眾牛排Facebook
樹林一間牛排館發道歉聲明，公告雖維持內用無限加量，但即日起禁止將加麵部分打包回家。圖片來源／翻攝自樹林大眾牛排Facebook

新北市樹林一間牛排店近日公告，由於有客人「免費加麵後就打包」，即日起決定禁止顧客將加麵的部分外帶回家，但內用仍能免費無限加量，獲得近4萬人按讚力挺。

樹林大眾牛排1月5日在Facebook發佈一則道歉啟事，內容提到最近遇到少數顧客，刻意不吃完肉排，在先加麵之後，再連加麵的部份一起打包。因此店家決定，即日起內用加湯加麵無限的部份不變，但加麵後無法讓顧客把加麵的部份打包回家。

店家解釋，當天營業短短幾小時，就遇到兩位客人用這招打包免費麵條回家，雖然當下仍同意顧客要求，但這違背了他們當初的初衷，「請大家體諒我們只是一間小小的店家，物價一直攀升的情況下，我們也只能盡力維持」。

貼文發布後，吸引3.9萬名網友湧入粉專留言支持，一面倒挺老闆，「完全認同完全支持，規則先講清楚，現在的客人太『聰明』了，可能兩條麵條都想拗回家」、「支持，杜絕貪小便宜」、「許多好心善意的情況，常被佔便宜的人給毀壞」、「店家好意讓我們吃飽，請不要當隨便」、「支持，免得有無恥之徒投機取巧」、「物價高漲，還能有這樣佛的老闆，真的要很感謝」。

牛排

延伸閱讀

台南鹹酥雞攤出現「1高檔食材」 超甜價格全場直呼：想衝

7成年輕人鞋子都穿這品牌？ 網曝4優勢：在南韓紅超久

他嘆2024年剛開始一堆外食都漲價 眾人無奈：薪水漲也沒用

小寒來襲！台電曝使用取暖物品「2要點」：避免低溫燙傷

相關新聞

客人免費加麵後打包 牛排館「道歉文」吸引3.9萬人力挺

新北市樹林一間牛排店近日公告，由於有客人「免費加麵後就打包」，即日起決定禁止顧客將加麵的部分外帶回家，但內用仍能免費無限加量，獲得近4萬人按讚力挺。

媽媽快崩潰！父子聊選舉互嗆升級「互毆」 兒摔門離家出走鬧失聯

選舉近，大家聊天難免談及政治話題，面對與自己政治立場不同的人仍須理性對話，以免傷了感情。一名網友在PTT發文...

他嘆2024年剛開始一堆外食都漲價 眾人無奈：薪水漲也沒用

2024年起，最低基本薪資從176元調至183元，但有網友發現，路上不少店家也紛紛調漲價格。一名網友抱怨，明明今年才剛開始，出門吃飯時卻已經遇到很多店都漲價，讓他感到十分煩心。貼文引發熱議，不少民眾深有同感。

好市多京醬雞肉披薩挨酸難吃「又乾又鹹」 網許願：經典口味回歸！

美式賣場好市多推出「京醬雞肉披薩」，消費者卻吐槽，自己已經非常節儉且不挑食，卻因為真的太難吃，導致他想把披薩丟進廚餘桶，他無奈說，現在的餅皮偏硬，像麵包一樣。一票網友都抱怨這款披薩太乾了，也有許多人敲碗希望夏威夷口味快回歸。

不夠玩！陸情侶來台10天「完全不想走」曝搭公車「特殊經驗」：瘋狂被甩

隨著疫情解封，不少人已經安排了出國旅遊，也有外國人陸續到台灣旅遊。近日有一對大陸情侶來台灣玩10天，開心到完全不想走，覺得10天實在太短了，也分享了在台搭公車的「特殊經驗」。

捷運中山站一「荒謬亂象」記者實測後眾怒：身邊的女生都遇過！

台北捷運中山站周圍大改造後，每到假日吸引更多人潮，不少人認為周邊商圈相當好逛，不過日前有人抱怨「中山站的亂象」，表示捷運站出口附近會有一群男子向女性搭訕，讓許多女生不敢一個人去中山站...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。