客人免費加麵後打包 牛排館「道歉文」吸引3.9萬人力挺

新北市樹林一間牛排店近日公告，由於有客人「免費加麵後就打包」，即日起決定禁止顧客將加麵的部分外帶回家，但內用仍能免費無限加量，獲得近4萬人按讚力挺。

樹林大眾牛排1月5日在Facebook發佈一則道歉啟事，內容提到最近遇到少數顧客，刻意不吃完肉排，在先加麵之後，再連加麵的部份一起打包。因此店家決定，即日起內用加湯加麵無限的部份不變，但加麵後無法讓顧客把加麵的部份打包回家。

店家解釋，當天營業短短幾小時，就遇到兩位客人用這招打包免費麵條回家，雖然當下仍同意顧客要求，但這違背了他們當初的初衷，「請大家體諒我們只是一間小小的店家，物價一直攀升的情況下，我們也只能盡力維持」。

貼文發布後，吸引3.9萬名網友湧入粉專留言支持，一面倒挺老闆，「完全認同完全支持，規則先講清楚，現在的客人太『聰明』了，可能兩條麵條都想拗回家」、「支持，杜絕貪小便宜」、「許多好心善意的情況，常被佔便宜的人給毀壞」、「店家好意讓我們吃飽，請不要當隨便」、「支持，免得有無恥之徒投機取巧」、「物價高漲，還能有這樣佛的老闆，真的要很感謝」。