快訊

針孔藏公司馬桶蓋下…她脫褲驚覺被拍怒報警 46歲惡狼同事慘了

敬老卡不見被民眾撿回派出所 趙少康致謝笑回：都放太太皮包不是故意的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

媽媽快崩潰！父子聊選舉互嗆升級「互毆」 兒摔門離家出走鬧失聯

聯合新聞網／ 綜合報導
2024總統大選白熱化，大家聊天難免談及政治話題。圖為2022年九合一選舉投票示意圖，非新聞當事人。記者許正宏／攝影
2024總統大選白熱化，大家聊天難免談及政治話題。圖為2022年九合一選舉投票示意圖，非新聞當事人。記者許正宏／攝影

選舉近，大家聊天難免談及政治話題，面對與自己政治立場不同的人仍須理性對話，以免傷了感情。一名網友在PTT發文分享，家人外甥近日因投票、兵役等話題，和姊夫一言不合竟發生互毆事件，隨後便離家出走鬧失聯，引起網友熱議。

原PO還原事發經過，這周原本和姊姊一家人約好聚餐，剛好爸爸和姊夫都愛看政論節目，一家人若在飯桌上一定會討論政治議題，兩個人從菜單價格漲價罵到交通不好，又再罵到「顏色」選擇。不料，原PO姊夫卻講到兵役，突然說起現在學生叛逆又脆弱，還批外甥玩遊戲，開始吹捧自己過去各種經歷。

原PO回憶，外甥對此也不滿回應，認為再過幾年打仗當兵的是自己，「不知道中老年人在嘴砲什麼」，瞬間引爆原PO爸爸、姊夫怒火，當場大罵「高中生懂屁啊」。更慘的是，原以為餐桌上大家吵個兩句就結束了，沒想到，這場戰火延續到家庭聊天群組，雙方互罵「白癡中年人」、「不願打仗廢青」，後來連學業成績也扯進來一起吵。

「我姊勸也不聽」，原PO指出，後來事態甚至升級肢體衝突，姊夫先是動手、兒子還直接賞了他一巴掌，隨後便摔門離家出走了。一開始原PO姊姊聯絡小孩還有回覆，回傳訊息表示除非他爸爸道歉才回家，之後便鬧失聯；而原PO姊夫則仍處暴怒狀態，讓姊姊簡直快要瘋掉。

原PO後來也更新狀況，表示孩子已經回覆訊息了，只是仍不肯回家。貼文一出，網友紛紛批評父子各自都有問題，也認為家人間政治立場不同實為難解，「為了政治把家裡搞成這樣也是很可悲」、「小鬼自以為是，老頭頑固無解」、「這真的很難，我跟長輩也是顏色不符，只能說能避就避，不用想說服對方」、「這種是要鬧多久！選票要蓋誰也只有自己知道，連裝一下都不會」。

隨著2024大選白熱化，不少民眾恐出現焦慮、失眠等症狀成「選舉症候群」。專家建議，該休息的時候還是要休息，工作、助選、生活、休閒這些要分開，才有比較好的體力跟正常生活；至於選情快速變化，專家也呼籲「定期」關心選情就好，若一直持續關注，心情壓力高高低低，恐會影響日常。

專家更提醒，選戰只是一時的，尤其是家中如果有其他政黨支持者，避免一起討論選情，只會放大焦慮、爭執；LINE群組中，如果遇到有人不斷轉傳各種選舉相關訊息，則可以把提醒或通知關掉，用忽略的方式處理，但不建議直接退群，這個動作恐會影響彼此關係。

2024選舉 投票 大選 長輩 PTT

相關新聞

媽媽快崩潰！父子聊選舉互嗆升級「互毆」 兒摔門離家出走鬧失聯

選舉近，大家聊天難免談及政治話題，面對與自己政治立場不同的人仍須理性對話，以免傷了感情。一名網友在PTT發文...

他嘆2024年剛開始一堆外食都漲價 眾人無奈：薪水漲也沒用

2024年起，最低基本薪資從176元調至183元，但有網友發現，路上不少店家也紛紛調漲價格。一名網友抱怨，明明今年才剛開始，出門吃飯時卻已經遇到很多店都漲價，讓他感到十分煩心。貼文引發熱議，不少民眾深有同感。

好市多京醬雞肉披薩挨酸難吃「又乾又鹹」 網許願：經典口味回歸！

美式賣場好市多推出「京醬雞肉披薩」，消費者卻吐槽，自己已經非常節儉且不挑食，卻因為真的太難吃，導致他想把披薩丟進廚餘桶，他無奈說，現在的餅皮偏硬，像麵包一樣。一票網友都抱怨這款披薩太乾了，也有許多人敲碗希望夏威夷口味快回歸。

不夠玩！陸情侶來台10天「完全不想走」曝搭公車「特殊經驗」：瘋狂被甩

隨著疫情解封，不少人已經安排了出國旅遊，也有外國人陸續到台灣旅遊。近日有一對大陸情侶來台灣玩10天，開心到完全不想走，覺得10天實在太短了，也分享了在台搭公車的「特殊經驗」。

捷運中山站一「荒謬亂象」記者實測後眾怒：身邊的女生都遇過！

台北捷運中山站周圍大改造後，每到假日吸引更多人潮，不少人認為周邊商圈相當好逛，不過日前有人抱怨「中山站的亂象」，表示捷運站出口附近會有一群男子向女性搭訕，讓許多女生不敢一個人去中山站...

遊歐酒店辦入住下秒「包被偷了」 過來人曝這1地也是小偷據點

到歐洲旅遊是不少人的人生清單之一，不過要特別注意，若是到當地旅遊，須再三確認自己的個人物品、包包、行李箱是否都在身側，且妥善看管，否則一不小心可能就會遭竊。日前一名網友初到西班牙巴塞隆納，當時正在酒店辦理入住，一不留神包包就被偷走了，讓他相當錯愕。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。