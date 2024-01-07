媽媽快崩潰！父子聊選舉互嗆升級「互毆」 兒摔門離家出走鬧失聯

選舉近，大家聊天難免談及政治話題，面對與自己政治立場不同的人仍須理性對話，以免傷了感情。一名網友在PTT發文分享，家人外甥近日因投票、兵役等話題，和姊夫一言不合竟發生互毆事件，隨後便離家出走鬧失聯，引起網友熱議。

原PO還原事發經過，這周原本和姊姊一家人約好聚餐，剛好爸爸和姊夫都愛看政論節目，一家人若在飯桌上一定會討論政治議題，兩個人從菜單價格漲價罵到交通不好，又再罵到「顏色」選擇。不料，原PO姊夫卻講到兵役，突然說起現在學生叛逆又脆弱，還批外甥玩遊戲，開始吹捧自己過去各種經歷。

原PO回憶，外甥對此也不滿回應，認為再過幾年打仗當兵的是自己，「不知道中老年人在嘴砲什麼」，瞬間引爆原PO爸爸、姊夫怒火，當場大罵「高中生懂屁啊」。更慘的是，原以為餐桌上大家吵個兩句就結束了，沒想到，這場戰火延續到家庭聊天群組，雙方互罵「白癡中年人」、「不願打仗廢青」，後來連學業成績也扯進來一起吵。

「我姊勸也不聽」，原PO指出，後來事態甚至升級肢體衝突，姊夫先是動手、兒子還直接賞了他一巴掌，隨後便摔門離家出走了。一開始原PO姊姊聯絡小孩還有回覆，回傳訊息表示除非他爸爸道歉才回家，之後便鬧失聯；而原PO姊夫則仍處暴怒狀態，讓姊姊簡直快要瘋掉。

原PO後來也更新狀況，表示孩子已經回覆訊息了，只是仍不肯回家。貼文一出，網友紛紛批評父子各自都有問題，也認為家人間政治立場不同實為難解，「為了政治把家裡搞成這樣也是很可悲」、「小鬼自以為是，老頭頑固無解」、「這真的很難，我跟長輩也是顏色不符，只能說能避就避，不用想說服對方」、「這種是要鬧多久！選票要蓋誰也只有自己知道，連裝一下都不會」。

隨著2024大選白熱化，不少民眾恐出現焦慮、失眠等症狀成「選舉症候群」。專家建議，該休息的時候還是要休息，工作、助選、生活、休閒這些要分開，才有比較好的體力跟正常生活；至於選情快速變化，專家也呼籲「定期」關心選情就好，若一直持續關注，心情壓力高高低低，恐會影響日常。

專家更提醒，選戰只是一時的，尤其是家中如果有其他政黨支持者，避免一起討論選情，只會放大焦慮、爭執；LINE群組中，如果遇到有人不斷轉傳各種選舉相關訊息，則可以把提醒或通知關掉，用忽略的方式處理，但不建議直接退群，這個動作恐會影響彼此關係。