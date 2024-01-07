他嘆2024年剛開始一堆外食都漲價 眾人無奈：薪水漲也沒用

隨著疫情解封，不少人已經安排了出國旅遊，也有外國人陸續到台灣旅遊。近日有一對大陸情侶來台灣玩10天，開心到完全不想走，覺得10天實在太短了，也分享了在台搭公車的「特殊經驗」。

2024-01-06 11:42