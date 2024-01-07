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他嘆2024年剛開始一堆外食都漲價 眾人無奈：薪水漲也沒用

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨，最近在外用餐時，發現許多店家都紛紛調漲商品價格，讓他十分無奈。圖片來源／ingimage
一名網友抱怨，最近在外用餐時，發現許多店家都紛紛調漲商品價格，讓他十分無奈。圖片來源／ingimage

2024年起，最低基本薪資從176元調至183元，但有網友發現，路上不少店家也紛紛調漲價格。一名網友抱怨，明明今年才剛開始，出門吃飯時卻已經遇到很多店都漲價，讓他感到十分煩心。貼文引發熱議，不少民眾深有同感。

原PO在PTT發文表示，他發現最近一堆外食都漲價了，早餐吃肉羹麵漲5元、前一天中午吃鍋燒意麵漲5元、晚餐吃飯時每盤小菜也都漲5元，讓他感到很無奈，「有沒有剛進入2024年，賣吃的又全部都在漲價的卦？」

貼文引發網友熱烈討論，「雞蛋漲15塊的我幾乎都不吃了」、「今天發現，豬肉滿福堡加蛋漲5%，40變42元」、「基本工資上漲，小吃跟用工讀生的速食店就會上漲」、「過不久，雞排一片200還會嫌太便宜的時代就要來臨了」。也有人列出台北市市中心2020年和2024年的價錢比較，「素食自助低消60變80、豬肉咖哩飯70變90、乾麵40變55、肉羹麵60變75、排骨飯90變105、雞肉蛋炒飯70變90」。

有網友表示，除了外食漲價以外，「股市、房價和基本薪資也都有漲」、「基本薪資上漲，不敷成本啊，薪資漲3%，售價就給你漲10%」、「要問原物料怎麼又漲價了」；此外，也有人推測大選後將有一波漲價潮，「選後準備喜迎電漲」、「選完你才知道什麼叫真正的通膨」。

薪資 基本工資 外食 漲價 房價

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