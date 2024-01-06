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捷運中山站一「荒謬亂象」記者實測後眾怒：身邊的女生都遇過！

聯合新聞網／ 綜合報導
台北捷運中山站每到假日吸引許多人潮，不少人認為周邊商圈相當好逛。記者林麗玉／攝影
台北捷運中山站每到假日吸引許多人潮，不少人認為周邊商圈相當好逛。記者林麗玉／攝影

台北捷運中山站周圍大改造後，每到假日吸引更多人潮，不少人認為周邊商圈相當好逛，不過日前有人抱怨「中山站的亂象」，表示捷運站出口附近會有一群男子向女性搭訕，讓許多女生不敢一個人去中山站。一名網友也分享一位女記者的實測影片，好奇大家對中山站搭訕亂象的看法，引發網友熱烈討論，也釣出大票苦主。

網友在《Dcard》發文表示，有位女記者到中山站實測是否會被搭訕，結果遇到陌生男子上前搭訕要LINE，記者以有男友的理由婉拒，對方仍不放棄對她說「還是可以做個朋友！」原PO看完後傻眼，「不曉得關於中山的亂象各位有何想法呢？」

貼文一出，網友紛紛留言遇到過「我身邊的女生都遇過，超噁心」、「絕對不是臨演！在中山真會遇到不舒服的搭訕，或是號稱是媒體、娛樂公司，其實是做酒店的人搭訕」、「中山真的很荒謬，好好打扮被搭訕可以理解，但素顏、一臉狼狽還要，這到底是多缺，而且最可怕的是拒絕以後，對方還會一直跟」、「愛莉莎莎前陣子也有拍過哦～感覺是一群人蹲點，有的只是想要拉你去做酒店之類的」。

也有人指出「這個問題蠻值得注意的」、「很多戀愛溝通課程（教搭訕、聊天），最後驗收的時候就會選在中山站那邊，捷運加上百貨公司，附近女生比較多，我朋友幾年前上過課，就是在那邊隨機搭訕，搞得自己像神經病，女生也有點怕怕的」。

另外，警方表示會加強巡邏與取締，任意搭訕陌生男女或未經許可募捐、散發或張貼宣傳品、銷售物品或為其他商業行為，可能觸犯《刑法》304條強制罪、《性騷擾防治法》第2條以歧視、侮辱之言行，而有冒犯之情境、《跟蹤騷擾防制法》第3條，監視、觀察、跟蹤或知悉特定人行蹤，以及《社會秩序維護法》、《大眾捷運法》等法條。

捷運 跟蹤騷擾 北捷 性騷擾

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