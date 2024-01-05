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遊歐酒店辦入住下秒「包被偷了」 過來人曝這1地也是小偷據點

聯合新聞網／ 綜合報導
到歐洲旅遊要特別注意，須再三確認自己的包包、行李箱是否都在身側，且妥善看管，否則一不小心可能就會遭竊。示意圖/ingimage
到歐洲旅遊要特別注意，須再三確認自己的包包、行李箱是否都在身側，且妥善看管，否則一不小心可能就會遭竊。示意圖/ingimage

到歐洲旅遊是不少人的人生清單之一，不過要特別注意，若是到當地旅遊，須再三確認自己的個人物品、包包、行李箱是否都在身側，且妥善看管，否則一不小心可能就會遭竊。日前一名網友初到西班牙巴塞隆納，當時正在酒店辦理入住，一不留神包包就被偷走了，讓他相當錯愕。

原PO在FB社團「歐洲自由行全攻略」發文分享，當天剛到西班牙巴塞隆納，到了酒店辦理入住時，只是稍不留神背包竟然就被偷走了，讓他傻眼直呼「太扯了啦！」

貼文發布後，有網友表示這在巴塞隆納是常態，「巴塞隆納治安真的非常差，歐洲自助好幾次，唯一就在那被扒走手機」、「我之前去巴塞隆納也是一個閃神包包就不見了，當下真的很自責，覺得自己怎麼會犯這種錯」、「也在巴塞隆納，三個像是拉丁人圍住我，一手搶了我的包，現金當然被拿去，後來看到我的卡逼問我密碼，一個人包頭包臉去提款，還警告我不能報警 」。

此外，也有網友提醒，「機場Check in時，也是小偷的重點位置」、「去歐洲包包裡最好都放不重要的東西，我錢和護照永遠在身上隱密的地方」、「巴塞隆納扒手盛行，錢財與重要物品真的要顧好」、「在歐洲常常發生，一定要很注意自己的隨身行李，背包最好背在前面」、「歐洲就是包包完全不能離身喔！行李箱要緊緊的抓住，不然行李箱也會被拉走」、「再正常不過了，沒被偷才是奇蹟」。

西班牙 自由行 小偷 偷竊

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