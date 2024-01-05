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「不到10分鐘路程」還繞路 小黃司機惱羞丟包乘客遭批：很惡劣

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，近日搭計程車遇到司機偷繞路，反應後對方還惱羞叫他下車，讓他感到很無言。示意圖／ingimage
一名網友表示，近日搭計程車遇到司機偷繞路，反應後對方還惱羞叫他下車，讓他感到很無言。示意圖／ingimage

計程車時，有時會遇到司機對路線不熟而繞路的狀況。一名網友分享，近日在新竹搭計程車，竟遇到司機繞遠路，向對方反應後還被丟包在半路，讓他感到十分憤怒，痛批這位司機被抓到繞路後，惱羞成怒將乘客趕下車的行為很惡劣。

原PO在Facebook社團「爆怨2公社」發文表示，當天上車後告知司機地點，就開始了詭異路線。他說明，Google Map路線顯示全程只需不到十分鐘，但司機竟先開上高速公路，下閘道後又右轉繞路，原PO當下詢問司機為何要繞路，司機先是解釋是照著導航路線行駛，接著便開始跳針說如果對路線有質疑就下車，「我表明我肯定會投訴他，他也是一副隨便的態度」。

原PO表示，自己在相同地點搭過許多次計程車，唯獨這位司機的路線最詭異和誇張，「大家都是最快路線和避開塞車路段，他不只繞路還往最塞的路段走」。最後因為司機不願繼續載客，原PO也在趕時間，因此只好半路下車步行的目的地，並向車隊客服中心提出投訴。

貼文引發討論，網友紛紛表示，「都2024了，還在繞路」、「就是有這種老鼠屎，不要老怪人家要搭白牌還是叫車」、「我只能說身為職業駕駛更應該懂得道德」、「這位的職業道德就值這麼一點錢了」、「一顆老鼠屎，壞了一鍋粥⋯⋯其實大部分的計程車還是很友善實在的」。

計程車

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