快訊

影／一旁就是加油站...高雄道路工程挖破管線瓦斯味濃烈 封路搶修中

大陸跨年「真唱」 張韶涵咬字遭疑改唱法、張信哲唱抖音神曲被虧「痛苦面具」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吃蚵仔煎見菜單價錢愣住了 全場搖頭：專賣觀光客嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO看到價目表上蚵仔煎要100元，讓他嚇了一大跳。 圖擷自爆廢1公社
原PO看到價目表上蚵仔煎要100元，讓他嚇了一大跳。 圖擷自爆廢1公社

通膨時代，民生物價不斷上漲，許多人感嘆錢越來越薄，就連一些庶民小吃價格也都漲到讓人難以接受。有一名網友日前去吃蚵仔煎，沒想到看到菜單上的價目表讓他嚇了好大一跳，他拍下照片PO上網也引起不少討論。

從原PO在臉書「爆廢1公社」貼出的菜單看到，這間小吃店的鍋貼1顆7元，脆皮蚵仔煎一份要100元，脆皮蛋煎60元，偏貴的價格讓他看了嚇一跳，直呼「沒想到現在竟然還有一百元的蚵仔煎」，最後原PO還是點了一份蛋煎和10顆水餃。

不少人看了也直呼誇張，「他只是先漲起來放，反正大家都會統一價格」、「有望看到雞排一片150」、「反正開什麼價錢還是有人會去吃，價錢就隨便開吧」、「蛋煎就要60，天啊…」、「100真的有貴」、「專賣觀光客嗎？」、「比夜市的還貴」、「太貴了，現在賣70多我都覺得貴了」、「堪比一個便當欸，這我不行」、「都不是銅板美食了」、「這種東西幾百年前就沒在吃了，吃不飽又貴」。

還有網友認為蚵仔的多寡是值不值得買的關鍵，「蚵仔有比較多嗎？」、「來三兩的蚵仔我能接受」、「重點蚵仔量，蚵仔量是一般的3倍，100元是可接受的」、「如果100元料多又好吃，相反70元料少沒有多好吃，有頭腦的人應該也會選100元，不會去選70元吧？」、「100如果蚵有個10多粒也是可以啊」。

原PO看到價目表上蚵仔煎要100元，讓他嚇了一大跳。 圖擷自爆廢1公社
原PO看到價目表上蚵仔煎要100元，讓他嚇了一大跳。 圖擷自爆廢1公社

原PO最後點了水餃和蛋煎。 圖擷自爆廢1公社
原PO最後點了水餃和蛋煎。 圖擷自爆廢1公社

蚵仔煎 物價 通膨

延伸閱讀

黃金90秒逃生！日航全機疏散全球關注 空姐曝關鍵：2事不能做

為何7-11招牌僅「n」是小寫？ 官方曝原因：創辦人妻子建議的

她好奇最台麵包是哪一種？ 網一面倒力推1口味：經典無敵

超狂！她背捕鼠籠逛街引注目 釣出創作者留言：要去巴黎展出

相關新聞

吃蚵仔煎見菜單價錢愣住了 全場搖頭：專賣觀光客嗎？

通膨時代，民生物價不斷上漲，許多人感嘆錢越來越薄，就連一些庶民小吃價格也都漲到讓人難以接受。有一名網友日前去吃蚵仔煎，沒想到看到菜單上的價目表讓他嚇了好大一跳，他拍下照片PO上網也引起不少討論。

網驚口罩為「8年唯一回去的物價」 釣出疫情前是一半價的哀傷事實

原PO表示，因為看病去超商買口罩，發現現在一盒50片裝的口罩只要99元，而且是5種顏色，讓原PO表示：「有夠便宜的耶！印象中口罩都還要150元左右，這8年來唯一有回去的物價吧？」

求客人降低音量遭辱「筷子全扔地」 一票網超怒：直接請出去

許多餐飲業認為「客人至上」，總是會盡力迎合顧客感受。不過一名餐廳業者透露，有店員妹妹提醒一桌人降低音量，對方卻惱羞成怒故意將餐具扔到地上，再要求店員撿起來、出言辱罵，氣得店家痛批「服務業服務至上沒錯，但客人也不是上帝」。

好吃留最後被誤認不吃！同事夾她便當雞腿「咬一口」 網怒批：超沒水準

每個人在職場上，可能多少會遇到與自己習慣不一樣的同事。日前，就有女網友在「爆怨公社」吐嘈，自己某天和同事們吃飯時，她決定最後再吃雞腿，便將其放在便當蓋上，不料一旁的同事卻直接夾起來並咬了一口，見她臉色大變，才趕緊將咬過的雞腿放回去，讓原PO非常不爽。

女子驗孕端出「一杯大便」 苦主護理師曝真相網全歪樓

醫院產檢流程繁雜，有些準媽咪一時未注意而鬧出烏龍。一名婦產科醫師就分享，有女子進行小便檢查時，因發生誤會端出一杯大便，許多網友紛紛歪樓，直呼非常厲害，「太強了吧，可以說大就大」。

汽車匯入車道該不該禮讓？ 網分析：若是這情況一定讓

網友以「汽車要匯入車道，你讓還是不讓？」為題詢問大家，表示一直對許多人並未禮讓要匯入車道的駕駛感到奇怪，質疑這樣做不是很危險。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。