吃蚵仔煎見菜單價錢愣住了 全場搖頭：專賣觀光客嗎？

通膨時代，民生物價不斷上漲，許多人感嘆錢越來越薄，就連一些庶民小吃價格也都漲到讓人難以接受。有一名網友日前去吃蚵仔煎，沒想到看到菜單上的價目表讓他嚇了好大一跳，他拍下照片PO上網也引起不少討論。

從原PO在臉書「爆廢1公社」貼出的菜單看到，這間小吃店的鍋貼1顆7元，脆皮蚵仔煎一份要100元，脆皮蛋煎60元，偏貴的價格讓他看了嚇一跳，直呼「沒想到現在竟然還有一百元的蚵仔煎」，最後原PO還是點了一份蛋煎和10顆水餃。

不少人看了也直呼誇張，「他只是先漲起來放，反正大家都會統一價格」、「有望看到雞排一片150」、「反正開什麼價錢還是有人會去吃，價錢就隨便開吧」、「蛋煎就要60，天啊…」、「100真的有貴」、「專賣觀光客嗎？」、「比夜市的還貴」、「太貴了，現在賣70多我都覺得貴了」、「堪比一個便當欸，這我不行」、「都不是銅板美食了」、「這種東西幾百年前就沒在吃了，吃不飽又貴」。

還有網友認為蚵仔的多寡是值不值得買的關鍵，「蚵仔有比較多嗎？」、「來三兩的蚵仔我能接受」、「重點蚵仔量，蚵仔量是一般的3倍，100元是可接受的」、「如果100元料多又好吃，相反70元料少沒有多好吃，有頭腦的人應該也會選100元，不會去選70元吧？」、「100如果蚵有個10多粒也是可以啊」。

原PO看到價目表上蚵仔煎要100元，讓他嚇了一大跳。 圖擷自爆廢1公社