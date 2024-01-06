好市多京醬雞肉披薩挨酸難吃「又乾又鹹」 網許願：經典口味回歸！

美式賣場好市多推出「京醬雞肉披薩」，消費者卻吐槽，自己已經非常節儉且不挑食，卻因為真的太難吃，導致他想把披薩丟進廚餘桶，他無奈說，現在的餅皮偏硬，像麵包一樣。一票網友都抱怨這款披薩太乾了，也有許多人敲碗希望夏威夷口味快回歸。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他在好市多購買「京醬雞肉披薩」，卻不合胃口，他酸該產品「死鹹醬油+乾雞肉+硬麵包」，他表示，自己已經極度節儉也不挑食，但是卻難吃到想放棄這款披薩了，「可以把原來的總匯換回來嗎？之前吃的餅皮會QQ的，現在餅皮是硬硬的麵團，像麵包一樣」。

網友抱怨好市多的披薩難吃。圖擷自臉書

其他人也留言「真的難吃，還沒起司」、「真的很乾又鹹、皮又硬，嚼到下巴快掉下來」、「我覺得很鹹」、「真的不好吃，雞肉烤太乾很柴」、「我吃到乾的跟餅乾一樣」、「真的難吃+1尤其醬有夠鹹」、「不好吃+1，整片根本是在吃醬，甜麵醬的味道蓋過食材本身，沒吃幾片就很膩」。有人建議可以給它重生，「自己加些煎好切絲培根，或熟的雞肉絲，灑上乳酪絲再回烤，下火不要太高溫，烤到微微焦上色立刻吃」。

不過也有人留言「我那天買的時候餅皮不會很硬耶，只是吃不到什麼雞肉，味道也沒有之前的北京烤鴨口味那麼鹹，而且蒜苗很多還滿不錯的，但如果雞肉可以換成之前烤鴨的就更好了」、「我們家覺得不難吃阿，臭得要死的松露口味比較無法接受」、「我覺得好好吃耶」。

另有網友敲碗回歸舊口味，最多人點名夏威夷口味，「現在披薩連夏威夷都沒有了，難過」、「夏威夷披薩最好吃」、「懇切希望夏威夷跟菌菇的回歸」、「越改越糟，還我夏威夷」、「以前有京醬鴨肉，後來鴨子不知道怎麼了變成雞肉」、「之前出過的松露菌菇口味的很好吃，但是才1-2個月就沒了，希望能夠再出松露的」。