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網驚口罩為「8年唯一回去的物價」 釣出疫情前是一半價的哀傷事實

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發現口罩價格直直落，但仍未回到疫情前更便宜的價格。圖為民眾自主配戴口罩情形。圖／本報資料照片
有網友發現口罩價格直直落，但仍未回到疫情前更便宜的價格。圖為民眾自主配戴口罩情形。圖／本報資料照片

一名網友在PTT網站PO文表示，因為看病去超商買口罩，忽然驚覺一盒50片裝的口罩只要99元，且內含五種顏色，讓他直呼：「有夠便宜」，並感嘆這是台灣「8年來唯一回去的物價」，引起網友熱議。

原PO表示，因為看病去超商買口罩，發現現在一盒50片裝的口罩只要99元，而且是5種顏色，讓原PO表示：「有夠便宜的耶！印象中口罩都還要150元左右，這8年來唯一有回去的物價吧？」

網友見文後表示：「那波是為了保命，大家捨得花錢」、「現在冬天，剛好消化最後庫存」，有網友甚至說原PO買到的口罩還算貴的了，「素色的80元也買的到」，也有人發現，現在的口罩價格仍比疫情前時貴，「疫情前才50元一盒」，認為口罩價格仍未回到疫情前時的價格。

也有網友說，包括口罩隊和國家隊早就在疫情時「賺飽了」、「現在路上也超過一半沒在戴了」。雖然有網友說口罩現在是「非必需品就算了吧」、「現在路上一半人也沒在戴了」、「快篩現在也在送」。

但根據疾管署公布，新冠併發症上周增360例，死亡個案新增38例、創10周以來新高，呼籲民眾新冠XBB疫苗要打好打滿，並落實勤洗手、戴口罩。且因應目前呼吸道疾病發生率上升，今年自1月3日起在桃園機場提供定點新冠快篩發放，領取率約三成。

口罩 快篩 PTT

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