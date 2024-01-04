好吃留最後被誤認不吃！同事夾她便當雞腿「咬一口」 網怒批：超沒水準
每個人在職場上，可能多少會遇到與自己習慣不一樣的同事。日前，就有女網友在「爆怨公社」吐嘈，自己某天和同事們吃飯時，她決定最後再吃雞腿，便將其放在便當蓋上，不料一旁的同事卻直接夾起來並咬了一口，見她臉色大變，才趕緊將咬過的雞腿放回去，讓原PO非常不爽。
原PO透露，自己從小就習慣將好吃的東西留到最後，前幾天中午和同事們吃飯時，她自然的將便當裡的雞腿先放在蓋子上，決定最後再好好享用。然而，一旁的同事卻誤以為她不想吃雞腿，問都沒問直接將雞腿夾走並咬了一口，對方看到原PO變臉後，才趕緊將咬過的雞腿放回去。
原PO說明，當下自己完全沒心情繼續工作，也不想和對方說話，但該名同事卻不解詢問「喜歡的東西不就是應該先吃掉嗎，自己放到最後不吃還生氣」，她也無奈發文表示「大家來評評理看看，喜歡的東西不是正常都應該留在最後享受嗎？還是大家都會先吃掉？」
貼文底下，許多網友怒批原PO同事的行為，「我也最後吃誒，而且為什麼會覺得可以直接夾別人的食物吃啊？這邊界感也太差了吧」、「同事超沒水準，沒禮貌」、「不管別人要吃不吃，都不應該直接動手拿吧！有夠沒水準的」、「不管吃不吃，應該都先問過吧，同事這樣也太沒禮貌了」。
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