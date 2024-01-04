女子驗孕端出「一杯大便」 苦主護理師曝真相網全歪樓

醫院產檢流程繁雜，有些準媽咪一時未注意而鬧出烏龍。一名婦產科醫師就分享，有女子進行小便檢查時，因發生誤會端出一杯大便，許多網友紛紛歪樓直呼非常厲害，「太強了吧，可以說大就大」。

婦產科名醫、禾馨集團前營運長林思宏3日於臉書發文透露，一名30多歲的女子來醫院表明要驗孕，護理師告知需要進行小便檢查。不料過了20分鐘後，女子竟端出「一杯大便」，護理師見狀禮貌提醒：「小姐，驗孕是要用小便來驗不是大便」，女子則是冷靜回覆，「喔，我以為小便是一點點大便的意思」。

林思宏直言，這是當婦產科醫師10幾年來第一次聽到的故事，更感嘆「突破極限的國文造詣」。當時的苦主護理師也現身表示：「抱歉抱歉是我的問題，我應該要直接說『尿』，下次改進」。

對此，一票網友笑回：「好有味道的一篇文章」、「太強了吧，可以說大就大（重點已歪）」、「這位小姐的腸胃功能真的很強呢」、「說來就來的便意讓人羨慕」、「有辦法說大就大真的也是很厲害，怎麼挖進杯子的也很厲害」、「這樣也許懷孕不用擔心便秘」、「最厲害的是她隨時可以便出來，而不是面有難色的告訴護理師：『蛤，我早上上過，現在出不來欸』」。

也有網友坦言遇過類似經歷，「不要懷疑，我就遇過問我『小便』是什麼意思的病人」、「我第一次產檢也是小便聽成大便，我還真的大出來了，那時真的太緊張了」，還有些網友擔憂回應，「健康教育不能廢」、「這樣要當媽媽，我替孩子感到擔心了」、「我看見一整排國文老師在哭泣」、「要好好學國文呀」。