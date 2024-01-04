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汽車匯入車道該不該禮讓？ 網分析：若是這情況一定讓

聯合新聞網／ 綜合報導
網友以「汽車要匯入車道，你讓還是不讓？」為題詢問大家，表示一直對許多人並未禮讓要匯入車道的駕駛感到奇怪，質疑這樣做不是很危險。圖為車道示意圖，圖片來源：Ingimage
網友以「汽車要匯入車道，你讓還是不讓？」為題詢問大家，表示一直對許多人並未禮讓要匯入車道的駕駛感到奇怪，質疑這樣做不是很危險。圖為車道示意圖，圖片來源：Ingimage

一名網友在PTT以「汽車要匯入車道，你讓還是不讓？」為題詢問大家，表示一直對許多人並未禮讓要匯入車道的駕駛感到奇怪，質疑這樣做不是很危險，且一旦出事又得吃全責，許多網友的回答陷入兩面刃中。

原PO表示自己平常開車時，不管別人的車有沒有打方向燈，或是故意還不小心，管他是不是插隊仔，「只要是他的車頭有領先我的車頭，又有打算匯入我的車道時，我一律讓速讓它進來」。他指出看見很多人「都死命地貼緊前車的車尾，不讓任何車切入車道，這樣不是蠻危險的動作嗎？」。

原PO並說，如果一輛車在旁邊的車道匯不進來，「都不會覺得，不小心他被追尾，然後會波及到你嗎？」若是對方真的找到時機瞬間切入車道，你又從後方撞上他的車尾，是不是豈要吃下全部責任？讓他好奇問大家：「你們碰到車要匯入，是讓還是不讓？」。

網友留言分為兩派，許多人表示原PO應該是個好人，但自己就是不想讓，並且認為若是禮讓了，怕後方的車子也會生氣，還有人抱怨道：「直行車要讓轉彎車，這是什麼道理？」更多人還表示：「很多人都是看到有車要插到前面，反而還會加速卡位」。

但也有網友表示自己是禮貌好寶寶「一定讓」，支持原PO的想法，並認為車道若是要縮減的情況下，沒有不讓的道理、「交叉匯入就會讓」，「主線道的車應該要減速，應該要讓」，還有人說，「一定讓的原因是不想跟89打交道」、「沒人要讓，最後出車禍，大家都不用走了」、「我是一律讓啦，大部分都不是故意插隊」、「基本上都拉鍊，但如果對方不守規則硬要插我也會讓，跟白癡賭氣沒意義」。

車道

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