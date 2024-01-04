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快40歲沒出國過！遭同事狠酸「到底多窮」 網揭真相：窮到只能出國

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為出國旅遊示意圖。圖片來源/ingimage
圖為出國旅遊示意圖。圖片來源/ingimage

過去三年的疫情讓很多人悶壞了，解封後不少人紛紛出國旅遊。不過想飛國外需要長假、還有機票、住宿等費用，也是一筆不小的開銷。有位快40歲的網友表示，自己沒出過國，竟遭同事大酸「到底是有多窮？」引起熱議。

有位網友在「匿名公社」臉書粉專抱怨，早上他和同事聊起出國相關話題，對方得知他快要40歲卻從未出國過，竟然訕笑：「真不知道你到底是有多窮！」讓他氣到發文抱怨。

po文一出，不少人認為不出國和窮不能畫等號。「出國與否跟有沒有錢沒什麼關係，就是每個人選擇的不同而已」、「多的是存錢只為出國玩樂，回來就身上一毛都沒」、「有的人怕坐飛機，恐機症好嗎」、「每個人的價值觀不同，不要把自己的想法灌輸在別人身上」。

有人直指國旅費用更驚人，「國旅才是真有錢人在玩的」、「出國要看去哪裡吧，國內旅遊現在消費不輸去日本玩」、「就是窮才只能出國玩，在台灣旅行很貴」、「出國窮遊算有錢嗎」、「精緻窮也沒多好」。

網友建議這樣回嗆，「如果你說你有房你就贏了」、「可以回同事，說我在台灣住飯店一晚，是你出國一趟的花費」、「建議直接秀存款」、「關你屁事一句解決」、「認識一個存款有500萬以上的，但沒有出國過」。

出國旅遊 日本

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