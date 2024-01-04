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照顧寶寶好累…丈夫不體諒還要「每晚6次」新手媽崩潰：是我錯嗎？

香港01／ 撰文：喬納森
澳洲有名新手媽媽照顧7個月大女兒已筋疲力盡，還要應付丈夫強烈性慾，讓她疲於奔命。 示意圖／Ingimage
澳洲有名新手媽媽照顧7個月大女兒已筋疲力盡，還要應付丈夫強烈性慾，讓她疲於奔命。 示意圖／Ingimage

新手媽媽面對初生嬰兒壓力實在好大，丈夫應幫忙或體諒。澳洲有新手媽媽在網上發文抱怨丈夫，指她在今年7月誕下女兒，日日專注照顧女兒，忙得不可開交，筋疲力盡，丈夫不但不體諒她，還要應付丈夫提出的大量性需求，一天要愛愛高達5至6次，讓她心力交瘁相當崩潰，忍不住向網友提問：「這樣正常嗎？」貼文被瘋傳，引來不少網友討論，認為男方有問題，更嘲諷的表示：「你老公是發情的獅子嗎？」

綜合外媒報道，澳洲1名新手媽媽早前在網上探討婚姻及育兒問題的群組內，匿名發文抱怨丈夫。原PO指，與丈夫結婚多年，兩人現在育有1名7個月大女兒，可是自今年7月女兒出生後，她除了面對照顧初生嬰兒壓力，還要應付丈夫十分強烈的性慾，對方每天要求進行5至6次性行為。

原PO說，作為新媽媽一直摸索如何照顧女兒，已經夠疲累，面對丈夫的求歡實在吃不消，於是她向丈夫提議減少愛愛次數，改為每天3次，可是丈夫不體諒她並拒絕，還質疑她是不是對他感到厭倦，讓原PO忍不住質疑丈夫是否正常，向網友查問：「我只想問大家，一天6次是正常嗎？難道是我錯了？」

貼文一出引來不少網民熱烈討論，大多數網友也認為男方不正常，性慾過於旺盛，還嘲諷她老公：「你老公是發情的獅子嗎？」有人打趣問「難道他不用上班？平時沒有其它生活嗜好嗎？」、「妳還要帶小孩耶，光是顧寶寶就已夠累了」、「每天5、6次很離譜，對1個育兒生活感到崩潰的新手媽媽而言，這要求是不合理的」。不過也有網民表示難能可貴，「我和老公每個月能有5次就偷笑了」。

大多數網友也認為男方不正常，性慾過於旺盛，還直言：「你老公是發情的獅子嗎？」示意圖／Ingimage
大多數網友也認為男方不正常，性慾過於旺盛，還直言：「你老公是發情的獅子嗎？」示意圖／Ingimage

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文章授權轉載自《香港01》

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