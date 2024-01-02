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丟尿布被多收百元！家長怒留一星負評 店家「還原真相」掀論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名家長在小吃店幫小孩換尿布，事後丟棄被加收百元清潔費。圖／翻攝自爆料公社
一名家長在小吃店幫小孩換尿布，事後丟棄被加收百元清潔費。圖／翻攝自爆料公社

台南市日前傳出消費紛爭，一名顧客在鱔魚麵店丟棄小孩的尿布，事後被加收100元的清潔費，他氣不過在網路上寫負評，店家看見後，指責顧客不主動說明，所以誤認他們丟外食垃圾，還反嗆「那請問他PO這樣，是不是可以吿這倆夫妻誹謗？」

日前一名網友在台南某鱔魚麵店的Google地圖上留一顆星評價，抱怨臨時幫小孩換尿布，並丟進垃圾桶裡，沒想到結帳時被多收100元，店裡有貼禁帶外食，否則加收100元的標示，自己被誤會成丟了一個「便當盒」。後來該名網友解釋，老闆娘才說少收100元，不過他火大直言，「真心建議不要浪費錢去吃，吃壞肚子又受氣」，批評店家黑心，「連一顆星都配不上，第一次吃到這麼難吃的鱔魚意麵，老闆態度有夠差，環境又髒亂」。

對此，店家於臉書粉專「爆料公社」回擊，責怪顧客沒有主動說明，所以誤認為他丟外食垃圾，而收取100元的清潔費，後來才知道客人丟棄的物品是尿布。但店家仍感到不滿，質問：「裡面也有說垃圾請帶走，那請問他PO這樣是不是可以吿這倆夫妻誹謗？」

貼文發出後，引起網友們的論戰，有人認為：「尿布亂丟超沒水準的」、「當眾這樣換尿布真的很不行」、「店家沒有那個義務收你家的髒尿布，何況最後也沒有跟你收100元了，尿布還是自己帶回家丟吧」、「真的很討厭那些來消費不管金額高低，就要別人幫他們丟垃圾的人，其實並非消費金額，而是別人的垃圾就是噁心」、「這對夫妻本身就沒有公德心了，在公開吃飯的場合換尿布，不是每個人吃飯都要聞你家孩子的屎味。換完的尿布也要自己帶走很正常，店家給丟、給換，都是給方便，不是應該的」。

但也有網友覺得：「丟垃圾收100元很少見」、「退一步海闊天空」、「做生意和氣才能生財，不懂的就會生事」、「建議這位老闆可以把店收起來了，肚量那麼小，丟個垃圾又不是沒消費」、「店家一開始應該要先搞清楚是不是外食再開口收100吧？為何這麼急？」

負評 台南

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