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新春第一砲！女騎士驚見路邊「活春宮」 網驚呼：旅館可能客滿了
2024來臨，許多戀人相聚慶跨年，不過秀恩愛也得看場合，一名女網友元旦凌晨在台中某公園捕捉到一對男女「活春宮」畫面，影片曝光後，底下留言紛紛直呼：「難為他們了，旅館可能都客滿」！
原PO在臉書社團《爆料公社二社》貼出影片，可以看到她騎車經過這對男女，發現兩人正採取「女上男下」之姿，豪不避諱進行野戰，原PO也傻眼說道：「新春第一砲，這個野戰部隊很精實！平常會帶我家的狗到這個公園散步，還好這次沒帶，不然就尷尬了」。
對此，底下留言也紛紛表示，「喇叭嗶下去」、「是氣氛組的，只重氣氛，其他的不管」、「跨年散場後在野餐啦」、「太冷在做雙人瑜珈」、「女上男下，這個是女的主動」、「要確定在那種地方舒服欸」。
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