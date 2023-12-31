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影／老人過馬路到一半變紅燈！ 騎士1霸氣舉動引網論戰

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影／老人過馬路到一半變紅燈！ 騎士1霸氣舉動引網論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
機車騎士將老人「一把抱起」至對面路口。圖／擷自「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」
機車騎士將老人「一把抱起」至對面路口。圖／擷自「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」

為擺脫行人地獄惡名，交通部於今年（2023）頒布新制，其中汽機車未禮讓行人恐開罰6000元，引起不少討論。近日，有網友分享一段影片，只見畫面中的老人在過斑馬線時，似乎因行動不方便，無法快速走過，突然路邊一名機車騎士將老人「一把抱起」至對面路口，引起網友熱議。

一名汽車駕駛在「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」分享影片，畫面中一名拄著拐杖的老人正緩慢的在斑馬線上行走，但似乎是因行動不方便，老人家還走不到一半就變成紅燈。原PO當時則是因為擔心後車未注意到老人家，趕緊打雙黃燈警告後方來車，其他車輛也放慢速度禮讓該名老人。

此時路旁突然出現一名機車騎士，把車停在旁邊後，便直接上前將老人「一把抱起」至對面路口。途中，老人的拖鞋不慎掉落斑馬線上，一名女路人見狀便立即幫老人撿回拖鞋，讓原PO不禁感嘆「看到這樣的互助畫面，真好！」

影片一曝光，許多網友大讚機車騎士的行為，「幫忙撿拖鞋的女生也是善心人」、「這兩個人太棒了，給一個讚！」、「太帥了吧」、「好人一生平安」。

但也有網友指出，該行為十分危險，恐使老人家受傷，「善心是美事一樁，但是老年人不一定經得起這樣一抱，有骨折的風險，不可大意！」、「這樣善良幫助人是好事，但我還是建議一下如果可以用背的會比較好喔」、「真的不要這樣做…你的好心可能會造成很大的受傷，而且不是低機率，只能說做法完全錯誤，大家不要學，幫忙停車或是牽扶即可」。

機車騎士 老年人 行人地獄

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