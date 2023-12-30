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台灣女生特別能吃苦？網驚「1特性」超堅韌：大陸同溫層辦不到

聯合新聞網／ 綜合報導
一名住在台灣的大陸女生認為台灣女生特別有韌性。圖／本報資料照片（與文中人物無關）
一名住在台灣的大陸女生認為台灣女生特別有韌性。圖／本報資料照片（與文中人物無關）

一名在台灣生活的大陸女網友發現，身邊的台灣30多歲女生，生完孩子後還是能吃苦過日子，下班後還能帶孩子，也不太抱怨，相當有韌性，「跟大陸身邊的同溫層」不一樣。

原po在社群「小紅書」上以「身邊的台灣女生帶給我的反思」發文指出，台灣朋友女生A，和老公是大學同學，結婚後住女方家，婚後生了兩個孩子，房子一住就是10年，最近才剛買房。生孩子後夫妻兩人輪流請育嬰假，必須去上班時兩個孩子就送去保母家，新家沒有設計師自己發包，要上班又要顧小孩加上盯裝潢，預算控制驚人，女生是勤儉超會過日子的能幹代表。

另外女生朋友B也是雙薪家庭，帶小孩靠自己，娘家雖然在本地但不幫忙，基本上從早上五六點開始到晚上，她要上班又兼顧常生病的孩子，原po表示，在她眼裡，朋友B是個鋼鐵女戰神，最重要的是，對於沒有後援的辛苦，她從不抱怨，也認為這很正常，就是不應該麻煩爸媽、公婆，原po認為，這不僅僅是能吃苦，而是任勞任怨的代表了。

原po說，這些朋友都大概30多歲，和自己的年紀相仿，那種能吃苦會過日子的樣子，常讓人以為是爸媽那輩的年代，不懂為何在物資不匱乏的年代，還能夠如此堅韌，她表示，在大陸身邊的同溫層，帶孩子不是有老人就是有阿姨，或多或少需要啃老，但台灣女生卻認為自己做的這些在正常不過，沒有比較沒有抱怨，就是腳踏實地的過自己的生活，不過原po也提醒，僅限自己身邊的台灣女生，樣本有限，但有共性。

小紅書

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