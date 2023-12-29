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密碼「3個月就要換」好難記 帳號防盜規定一堆引共鳴：最後都防到自己

聯合新聞網／ 綜合報導
網友發文抱怨，有些網站每3個月便要求用戶換密碼，且不能重複，想不到又很難記，根本在防自己登入。示意圖/ingimage
網友發文抱怨，有些網站每3個月便要求用戶換密碼，且不能重複，想不到又很難記，根本在防自己登入。示意圖/ingimage

網站平台的註冊、登入皆會要求用戶設置專屬密碼，有些須包含大、小寫字母，有些須包含特殊符號，或規定字母、號碼不能連續，另外也有網站會要求一段時間須更換密碼，使民眾相當頭疼。日前一名網友在網上發文抱怨，有些網站每3個月便要求用戶換密碼，且不能重複，根本想不到又很難記，直呼「搞半天那機制沒防到盜帳號的，都在防本人登入」。

原PO在PTT發文，他表示有些網站的帳號防盜機制簡直「多管閒事」，若是半年、1年要求換密碼還情有可原，不過每3個月就要求用戶換密碼，還不能跟使用過的重複，不只要一直想新的，還很難記，造成用戶困擾。況且不管存在電腦裡或是紀錄在實體筆記本中，都還是有外洩、不見的風險，他坦言，「說真的，有些不重要的網站我根本不擔心被盜用」，這些機制根本都是防到自己。

原PO的話引發網友共鳴，「我們公司也是，3個月就要改」、「記不住加1，只能同個密碼大小寫互換」、「有一次改來改去結果試了n遍都錯誤」、「真的，不重要的網站密碼太多，搞到重要的網站也忘記密碼」、「人生到底需要幾組密碼」、「真的，最後都防到我自己」、「真的很煩，害我每次改完都要寫在email上寄給自己，反而徒增洩漏風險」、「真的！還以為是我發文，超討厭強迫換密碼」。

也有網友大吐苦水，「不只每三個月要改，而且邏輯要不一樣」、「我連大門密碼都忘好幾次，還好有磁扣」、「現在有的網站還要你加特殊符號，最好是記得住啦」、「明明用兩段式認證最安全，一堆網站卻還在堅持老套的密碼強度」、「更討厭的是每個網站的規定還不一樣，有的區分大小寫，有的一定要數字或特殊符號，還規定不可以跟前幾次重複」。

而有不少人分享自己的方法，「我都記在手機記事本裡，一打開記事本滿滿的帳號密碼」、「password1、password2一個一個輪」、「公司強迫每3個月改，所以就是一樣的前綴加23q4之類的」、「不會在密碼裡面加月份喔」、「現在人都沒聽過password manager嗎」、「用密碼管理器不就好了？我是用Bitwarden密碼全部隨機生成」、「你只要建立一套換密碼的邏輯就不會一直忘記」。

密碼 PTT

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