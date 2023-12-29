礁溪溫泉旅館房間處處發霉 網喊嘆：花4500元住一晚後逃難般離開

一名網友在PTT網站上以「國旅已經無法無天了嗎？」為標題PO文，敘述和朋友入住一晚價格為4500元的礁溪溫泉旅館，竟是處處發霉景象，讓他大嘆：「這種品質是在搶錢嗎？」。

原PO表示，原本看的旅館網站上「漂漂亮亮，評價也很好」，但入住以後卻發現房間處處發霉，除了櫃子有發霉的痕跡外，竟連各種電器設備的出風口都很髒，「像是很久沒打理一樣」。讓他感嘆：「國旅是不是已經無法無天了，隔天像逃難一樣離開那裡，完全沒休息到。我想問怎麼不去搶算了」。

網友對此留言表示「國旅不意外」、「國旅只推當天來回」、「潮濕發霉勉強說的過去，出風口居然有滿滿的灰塵？這旅館根本沒在打掃」、「評價是可以洗的，不準」、「不清不處理還是客滿阿~ 不能怪業者」。也有網友說比他當兵時入住一晚600元的旅館還破，「證明盤子價不一定有好貨」。

有人提供類似經驗，「雖然不是國旅，之前為了搭清晨飛機在機場附近民宿住一晚大約一千，浴室抽風口積厚灰塵地板也發霉，都是容易看見的小地方，業者就懶惰不清」、「台灣潮濕難免，我也住過這種發霉的，引發過敏鼻炎鼻涕不止，到早上都無法睡，猜你住到無窗，或窗外有其他大樓擋住陽光的房間」。