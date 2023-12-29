他驚國內跨年住宿5000元起跳 網友反而警告：小心踩到雷

即將迎來新的一年，許多人都會安排到外縣市跨年，一名網友最近查詢跨年當天的住宿，發現大多數住宿品質較好的飯店都是5000元起跳，對此現象，網友們反而認為「這只是門票」，以現今國旅平時的價格，這個價位已經很便宜了，也讓國旅的話題再度引發討論。

一名網友在PTT以「女生：跨年飯店5000很正常！怎回答？」發文提到，女友跨年想去外地慶祝，因此得安排住宿事宜。原PO準備上網訂飯店時，卻發現網路上品質較好的飯店至少都要5000元，然而女友卻認為跨年期間，飯店這個價位很正常。

網友們似乎對國旅價格高昂的現象早已見怪不怪，甚至認為跨年這種熱門時段只要5000已經很便宜了，「這是台灣，平常5000都不算貴了」、「超便宜吧，沒幹嘛都5000了，跨年還只有5000」、「上周去住溫泉飯店就7000了」、「熱門時段5000很便宜好嗎？」

但也有網友質疑，跨年時段只要5000元的房型很可能「踩雷」，「5000只有廁所吧？」、「5000是小套房或雅房吧？」、「沒破萬敢住？」、「跨年五千是鬼屋旅店嗎？」、「5000現在訂？那是在西部的鄉村田野民宿吧？」、「5000不是問題，問題是跨年才5000，你要小心踩到雷」。