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帶訪客進民宿挨罰1500！他無辜喊沒違反 眾人搖頭點出「這問題」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友擅自攜帶訪客進入民宿，挨罰1500元。示意圖／ingimage
一名網友擅自攜帶訪客進入民宿，挨罰1500元。示意圖／ingimage

許多人會趁空閒時間規劃旅行，不過挑選民宿、飯店時應仔細閱讀須知，以免誤觸地雷。一名網友就抱怨，自己一行人漏看民宿「訪客不得入內」的規定，被收取1500元的罰款，因此批評業者不通情達理。對此，網友紛紛搖頭，點出應事先詢問，但也有人認為業者「只想做一次生意吧？」

一名網友於臉書社團「靠北住宿2.0」發文透露，自己和其他3名朋友們預定一間4人房，總共會住3個晚上。第2天晚上他們遇到在當地許久未見的友人，因此邀請對方來民宿客房相聚聊天吃東西，晚點就會離開，但後來民宿業者以攜帶訪客入內為由，要求支付罰款。

原PO表示，住宿須知其中一條是「謝絕訪客，非入住當天登記者及同行友人之外，不得入内（違者一人罰款$1500元）」，他們一行人沒有注意到此規定，因此向業者解釋，第2天晚上有1位原住宿者離開了，所以只剩下3位。原PO認為多加1位當地的朋友也還是4位，並沒有違反規定，「沒有改變4人房入住4位的原則啊，憑什麼說我們違規呢？」他不滿業者執意要罰款，痛批「這會不會有點太不通情理了呢？」、「訂房體驗有夠差，真的是一個非常非常掃興和不開心的住宿體驗」。

對此，一票網友傻眼回應：「沒看是你的問題吧？」、「先詢問應該不難吧？」、「奧客永遠不知道自己是奧客」、「互相尊重很重要，去住宿不代表你就是那個房子的主人」、「這問題就是錯在你沒有跟民宿業者先說，就直接帶外人進來了」、「訪客除了使用民宿的物品外，還有可能影響到其他房客」、「有朋友就住朋友家，朋友家隨便你想住幾個人都可以，住民宿飯店就好好遵守人家的規定很難嗎？」

但也有人認為這項規定不妥：「還是比較喜歡住飯店」、「為什麼要住民宿呢？如果要找朋友來，看到這種霸王條款，根本不會想住」、「規定是死的，人是活的，在合理的範圍不但不收費，還熱烈歡迎，讓更多人知道這裡的好，評價更高。這種經營方式，講講就算了，還真的去加收1500元，只想做一次生意吧？」

民宿 罰款

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