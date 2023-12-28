赴陸4年揭兩岸最大差異 他嘆台灣「令人無語」：大陸CP值越來越高

兩岸風俗民情不同，難免在社會文化、習慣等方面會有落差。日前便有一位網友分享赴大陸生活4年的心得，他認為回到台灣後，感受到兩岸最明顯的差異，不是在飲食、生活機能等面向，而是工作步調。

一名網友在小紅書以「兩岸在工作步調上的差異真是嚇死人」為題發文，他直言，回到台灣後發現跟大陸比起來，台灣人的做事節奏「真的很慢」，步調悠閒到甚至讓他感到無語。

原PO說明，有時簡單的工作程序及分工，公司想要員工提供支援卻不給實權，「一周就能完成的工作，兩周後還問我：『怎麼樣？工作量會不會太大？』」，從長官、同事到下屬的慢步調都令他十分不習慣。原PO進一步補充，同產業在對岸已經執行多年的工作流程，到了台灣卻連SOP都不熟悉，「回來五個月，常常會覺得大陸的CP值越來越高了」。

貼文一出，引來許多網友表示認同，「看你數落家鄉其實心裡不太舒服，但台灣的確已經停滯很久，整個風氣越來越倦怠」、「「台灣科技業比較競爭又薪水高，剩下行業比起大陸都很悠閒」、「台灣確實很安逸，給我一個超級簡單的圖，還問我一天可不可以完成」、「在大陸地鐵加班，雖然心很累，可是我還是會選擇這種滾燙的人生」、「台灣公司就這樣，不是不給資源就是不給實權」、「台灣是平均薪資高，大陸是薪資上限高」。

另外，也有不少鄉民有不同的想法，「台灣很慢嗎？為什麼我認識的台灣人都很競爭，幾乎連命都不要了」、「其實並不是大陸和台灣的差別，而是要看城市、公司之間的區別」、「現在多數的工作氛圍，其實更加有生活與工作平衡」、「我在美國認識的台灣人也很競爭」、「台灣還是挺好的，相較之下大陸和香港就是太急」、「大陸二、三線城市競爭壓力其實還好」、「很羨慕慢節奏的台灣生活，大陸壓力太大不利於身心健康」、「在大陸競爭純粹做牛做馬，扣掉房租不如在台灣賺得多」。