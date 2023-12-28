噁圖驚人！電子鍋底座拆開全是「小強屍體」 她崩潰：吃3年蟑螂蒸飯

電子鍋是大部分民眾家中必備的廚具之一，不管是要做甜點、煲湯或煮飯都非常方便。近日，一名女網友在「小紅書」表示，她媽媽平時在清潔電子鍋時，因不曾將底座拆開，竟讓其堆滿「蟑螂屍體」，讓她超級傻眼。

原PO透露，她媽媽雖然經常清洗電子鍋，卻從來沒有將底座拆開來過。她表示，日前自己突然想檢查電子鍋底座，不料拆開後竟聞到濃濃的臭味，甚至還看見不少蟑螂屍體與蜘蛛網，讓她崩潰直喊「吃了3年蟑螂蒸飯」。

有女網友將家裡的電子鍋底座拆開後，發現有一堆蟑螂屍體。圖／擷自「小紅書」

幾天後，原PO好不容易將底座清洗乾淨，「裝回去的時候，一撞還能出來一些蟑螂屎，根本清不完」，她也因此下定決心將電子鍋換掉。照片一曝光，不少網友紛紛表示快吐了，想立刻檢查自家電子鍋，「淩晨12點半，我立刻跳起來去拆蓋子」、「我的天，好可怕，不敢看電鍋了」、「剛剛吃了早飯，快吐了」、「據說咖啡機也是重災區」。

先前，台電也於臉書專頁分享「清潔電鍋小撇步」，民眾可倒白醋或放檸檬至外鍋，並加水到能覆蓋髒污處後，按下加熱煮沸，關電源浸泡約2小時，再把水倒出來用抹布擦拭。台電指出，千萬不可直接將電鍋拿去沖水或浸入水中，以免故障或發生觸電危險，並強調「用完電鍋可立即清潔鍋底，避免髒污累積，影響加熱」。