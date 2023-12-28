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旅行幾個人成行最好？旅日達人曝「放生旅伴前必知7事」：8人也可相安無事

聯合新聞網／ 綜合報導
旅日達人林氏壁分享「放生旅伴前一定要知道的七件事」，有放生技能，八個人也可相安無事，引起不少網友熱烈討論。圖／聯合報系資料照片
旅日達人林氏壁分享「放生旅伴前一定要知道的七件事」，有放生技能，八個人也可相安無事，引起不少網友熱烈討論。圖／聯合報系資料照片

不少人和親朋好友出國玩，但在旅途中發生不愉快，回國後反而變得漸行漸遠，因此選擇好旅伴相當重要。旅日達人林氏壁分享「放生旅伴前一定要知道的七件事」，引起不少網友熱烈討論。

旅日達人林氏壁在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」分享「放生旅伴前一定要知道的七件事」，被問到「和朋友去日本自助旅行，幾個人成行最好？」，他認為，每個人想看的東西都天差地別，在旅程中分開走，俗稱放生，是非常重要的一個技能，有放生技能，八個人也可相安無事，沒放生技能，兩個人出遊都會翻臉，不過，放生當然不是說放就放，放生旅伴可能會面臨種種阻力，以東京為例，林氏壁分析放生旅伴前一定要知道的七件事，讓不願意被放生可能也沒做什麼功課的旅伴願意離開你，放生的好皆大歡喜，可能還會放上癮。

第一點，一定要幫被放生者準備上網工具。

第二點，不止如此，一定要是可靠、穩定的上網工具。

第三點，一定要先教被放生者怎麼回旅館還有簡單的交通知識。

第四點，循序漸進的放生計劃，從小放生到大放生，比方說到一個地點後，簡單介紹有什麼好逛，幾小時候再見面，大放生則是各玩各的，晚上回旅館討論當日心得。

第五點，約定集合地點很重要！千萬不要約在恐怖的大站！

第六點，如果當天有重要的事情要一起做，建議當天不要放生。

第七點，灌輸被放生者是為了他好，給他行程建議。

網友紛紛表示，「最終目標就是兩相忘於江湖了」、「可是對我來說，放生=自生自滅耶」、「以前很有種，沒有智慧型手機的時期，互相放生，只有約定好幾點去機場」、「建議留在母國自家放生」、「放生就放徹底，還準備上網工具？都是成人了，不用把對方當幼稚園小朋友照顧吧」、「父母完全無法放生，偶爾只能放生自己而已」、「8. 放生後跑得愈遠愈好！」、「所以自己出國玩最安心！！尤其是不能讓人知道自己是出國！！！」、「這種人直接不帶出國，累死自己而已。但帶父母跟小小孩的話，那就選擇跟團吧！省電力氣與保持彼此之間的感情」。

放生 出國旅遊 自助旅行

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