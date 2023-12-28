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兩騎士闖紅燈他「看一眼」差點被毆 醫回憶：活下來只是運氣好

聯合新聞網／ 綜合報導
一名小兒科醫師透露，他過去曾在路上差點被機車騎士毆打，引起網友討論。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
一名小兒科醫師透露，他過去曾在路上差點被機車騎士毆打，引起網友討論。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

近日國三生割喉案引發諸多社會輿論，讓許多人對國內治安感到擔憂。小兒科醫師陳木榮也分享自己在路上差點被毆打的經歷，當時他目睹兩名年輕騎士闖紅燈，只是抬頭看了一眼，就被他們大罵三字經，甚至直接迴轉追他，幸好追到一半他們就摔車，才沒釀成更嚴重的後果。

陳木榮在Facebook發文表示，幾年前，他習慣晚上走到診所檢查設備是否歸位。某一天夜裡路上沒什麼人，號誌轉為綠燈、準備過馬路時，他目睹兩個年輕人騎著一輛摩托車闖紅燈，從他眼前呼嘯而過，往他的右邊騎過去。陳木榮回憶，當時他抬起腳開始往前走，幾乎同時，便聽到摩托車上的年輕人大喊「看X小」，並朝他大罵三字經，接著直接在車道上逆向迴轉，朝著他追了過去。

陳木榮表示，當時他的腦袋極速運轉，知道自己一定打不過兩個年輕人，決定快速跑向100公尺外的警察局，然而他也清楚自己絕對跑不贏摩托車，「大概再過幾秒鐘我就會被追上，我真的死定了。」幸運的是，在摩托車快追上他時，因為後座的人揮動雙手，騎車的人重心不穩就摔車了。

「我很慶幸我活了下來，但是我知道我能活下來真的只是運氣好。」他感嘆，這幾年每當看到類似社會新聞，他都會想起這次驚險的經歷，「這種莫名襲來的惡意，真的防不勝防，有誰能事前知道我今天出門之後就回不了家呢？」因此他現在都養成習慣，如果大半夜要出門，都會帶著長得像棍棒的「超長型手電筒」幫忙照明兼防身。

貼文引發網友熱議，紛紛表示「莫名的惡意讓人感到害怕」、「現在的屁孩太多，真的防不勝防」、「現在治安超級差，出門在外要小心」、「這種治安真的人心惶惶，滿街的89」、「現在要讓小孩獨立真的好提心吊膽」、「最近新聞上的校園事件，我都告誡兒子不關你的事就不要隨便出頭，真的好可怕」。

也有人透露相似經歷，「好可怕，我也有相同經驗，也是不小心瞄了一眼，一群機車族就衝上來」、「家中兒子放學騎腳踏車回家路上，停等紅綠燈，突然被陌生人拿棍子打手，導致手骨骨頭裂」、「在公車站突然被一群年輕人襲擊，被用棍子用力打了一下，然後他們就騎走了。對方只是一群青少年，說不定我死了他們也是『幾年可教化』就沒事了」。

摩托車 醫師 紅綠燈 割喉案

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