外送員拍照回傳「作偽證」後偷餐 孕婦等20分鐘氣炸：傻眼至極

近年來外送十分盛行，但相關交易糾紛卻也層出不窮。一名網友分享，近日家人訂外送卻遇上「外送員偷餐」，該名外送員先將餐點送至指定位置並拍照回傳，假裝離開1分鐘後又再度出現，神態自若地將餐點偷走，讓她感到十分無言。

原PO在Facebook社團「爆料公社二社」發文表示，昨（27）日家人在公司訂外送，外送員將餐點送到指定地點放置，並貼心的替餐點拍照回傳，沒想到當她家人到定點準備取餐時，卻發現外賣不見了。

原PO補充，家人懷有身孕9個多月，當時原以為是有同事拿錯餐點，便挺著大肚子在原地乾等20分鐘，都遲遲等不到有人將餐點拿回來。其他同事見狀，趕緊叫她請管理員調監視器確認，才發覺餐點已經被外送員自導自演偷走。

從監視器畫面中可看到，該名外送員將餐點偷走。圖／翻攝自Facebook

從監視器畫面中可以看到，前後不到兩分鐘的時間，外送員先假裝送外賣，拍照替自己有送到定點做「偽證」後離開，隔1分鐘再出現假裝是客人，將餐點拿走，只留下交易明細。原PO及受害家人都傻眼至極，直呼這名外送員簡直就是「外送界的老鼠屎」。

貼文曝光後，引發網友討論，「這個誇張了」、「幾百元的食物也要偷，有那麼窮嗎」、「外送薪資太少，他很餓，需要這一餐」、「怎麼會覺得可以這樣做還天衣無縫呢」、「這行為真的有夠垃圾」、「聯絡客服檢舉他就停權了」、「直接報警」、「告他，讓他消失在外送圈」、「到底是哪家餐點那麼香，讓外送員垂涎三尺，冒著被停權的風險也要拿回去」。