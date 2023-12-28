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救護車來了…女嗆「行人綠燈為什麼不能過？」 網斥無同理心

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在準備過馬路時聽到救護車的聲音，好心提醒走在前面的年輕人們卻遭嗆，不解的原PO變發文提問到底救護車優先還是行人優先？（示意圖／本報資料照片）
原PO在準備過馬路時聽到救護車的聲音，好心提醒走在前面的年輕人們卻遭嗆，不解的原PO變發文提問到底救護車優先還是行人優先？（示意圖／本報資料照片）

前陣子「帝王條款」引起熱議，一名網友表示先前在路上要準備過馬路時，由於聽到救護車的聲音便提醒行走在前面的一群年輕人要注意，不料卻遭嗆，原PO不解「現在行人跟救護車誰才優先？」

一名網友以「救護車VS行人？」為題在匿名公社發文，當時在等過馬路，綠燈要過時就聽到救護車鳴笛的聲音，路上的車也都停下來和靠邊準備禮讓，但是前面一群年輕人依然要過，原PO以為她們沒聽見便出聲提醒：「有救護車要過等一下」，沒想到其中一個女生突然很兇的回頭罵他：「我們是行人，而且現在是綠燈為什麼不能過？」還好後來救護車有放慢速度，其中一個男生也硬拉罵原PO的女生小跑步的過馬路，才沒有發生什麼事。

不少網友紛紛回應「救護車優先，行人法條沒用」、「這應該要罰行人6000才對」、「執行勤務的優先」。更有網友對這群年輕人表示不滿「台灣人就是這樣，法規是讓你安全為最重要的，而台灣行人拿來囂張甚至是叫囂，再加上一副你來撞我看看的嘴臉，請問你過馬路訴求的不就是安全嗎？」、「被撞就安靜點不要叫，對於有些白目的人，或是認為帝王的人，立法是用來保護大家不是用來囂張的」、「這都是政府的德政啊，害死這些亂七八糟的年輕人的觀念，本來就是要讓救護車啦，哪有救護車讓人的嗎？就如上面說的如果車上的病人是你家人你還會這樣說嗎？」。

根據《道路交通管理處罰條例》第四十五條第二項及第七十四條第一項第六款明確規定，聞救護車警號應立即避讓，基於條例的立法意旨，救護車開啟警示燈及警鳴器執行緊急任務，行經行人穿越道或於行人可穿越的道路範圍時，應具有優先通行權。

救護車 行人 帝王條款

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