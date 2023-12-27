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裝備不足登玉山「卡風口」！5人團呼叫救難直升機 網群轟：越級打怪

聯合新聞網／ 綜合報導
擷自「靠北登山大小事」
擷自「靠北登山大小事

一名網友昨(26)日在臉書社團「靠北登山大小事」PO文抱怨，近日似乎有一隊五人團的山友走八通關要上玉山，但途中卡在北峰風口，遂向救難人員報案表示因裝備不夠，又體力透支，希望「空中Uber」救難直升機救援，但因天候無法出動，一行人最後靠排雲山莊莊主救援才得以脫困。

原PO表示，對於這一五人玉山團的行為感到忿忿不平，「原來現在不想揹，可以找救難人員幫你揹，可能還順便揹你？」，表示排雲山莊的巡山員兼管理員其實不負責支援救難，他們的法定歸屬是消防單位。且一行人在排雲山莊莊主攜帶冰爪過去還需要教穿下，再陪同他們一起走到排雲山莊，讓他質疑，不是說體力不支，「卻有力氣直接下山？」。

有網友見文後留言表示：「當天剛好去排雲報到發現莊主不在（去救援了）。後來有聽莊主說。從荖濃溪上來。到了北峰岔路發現結冰，沒有裝備上不來」。但其他網友則留言認為：「裝備不夠為什麼不折返？」、「因為回頭要兩天，他們覺得坐直升機比較快吧」。

有人留言說：「因為回頭太難，已經回不了頭了，只能硬著頭皮上」，但也有山友分享親身經驗，表示自己「首登玉山遇風雪，北峰叉路口全員徹退，隔年再連登兩回」，建議山友若遇風雪卡關，在無完善裝備的情況下，切勿貿然上山，「不能隨便越級打怪」。

該五人玉山團的求救行為仍引來不少人開酸，認為「只能說：那群人一樣跟朋友炫耀著『完成壯舉』、『嚮導繼續招攬生意』，唉！看開一點」、「八通關上來都是重裝耶，會選擇這路線通常是熟門熟路的勇腳，不然就是抽籤不中硬拚吧？看領隊（綠色夾克）的背影大概是後者」，不少網友建議「救難該修法改為付費制」。

玉山

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