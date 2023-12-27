物以類聚？8人出遊採購都說「沒帶錢」 他怒：當我傻子

和朋友約定好了採購行程，付款當下才說自己沒帶錢，你會怎麼想？一名網友日前在網路上抱怨，指出自己和友人約好出遊行程，出發前先去採買需要的用品，不料結帳時大家卻異口同聲說「沒帶錢」，讓唯一帶錢的他相當憤怒。貼文一出後，也引起不少網友熱議。

這名網友在PTT以「七八個人去購物都沒帶錢很扯吧」為題表示，近期和友人規劃出遊，說好行前要去採購，明明知道去買東西，卻沒有人帶錢，讓他不免懷疑「估計是都想假裝沒帶錢，讓別人來付」，只是沒想到物以類聚，每個人竟然都這樣想，沒有一個人有帶錢。

這名網友也進一步指出，遇到友人這種行為，讓他想起以前剛出社會的時候，結交的酒肉朋友也是這樣，把公共花費省起來，然後拿去買衣服或花在女朋友身上，直言自己不是傻子，只是不跟他們計較，不想讓他們難堪，後來也逐漸疏遠這種人。

貼文一出後，多數網友紛紛搖頭表示「偶爾出門真的會忘記帶，但那麼多人都沒帶還蠻扯的」、「都裝死啦！行動支付最好沒有」、「一堆不帶錢還約聚餐，是在敲盤子喔」、「購物不帶錢是什麼概念？」、「沒帶現金至少可以行動支付吧」、「我不會幫別人付錢所以沒遇過這種人」、「這種人你還跟他們當朋友？」。

不過，也有網友持不同看法，紛紛表示「應該是因為刷卡或是行動支付太方便，比較容易忘記帶現金吧」、「我也都不帶錢，但不代表不想付吧」、「很多地方都可以行動支付不是嗎」、「我都用手機QQ錢包裡面沒有錢錢」、「現在都行動支付誰帶錢啊」、「也不一定啦，不要把別人想那麼壞」、「抱歉我都用行動支付轉給別人」。