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老妻中風聘20多歲外傭照顧 七旬翁利誘性交致懷孕 奇招想留母子

香港01／ 撰文：田中貴
阿嬤多年前中風，一家人聘請20多歲外傭來照顧阿嬤，沒料到七旬阿公乘機出軌，還讓女方懷孕。示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。
阿嬤多年前中風，一家人聘請20多歲外傭來照顧阿嬤，沒料到七旬阿公乘機出軌，還讓女方懷孕。示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。

八點檔劇集經常被揶揄劇情荒誕絕倫，但現實事件可能比「八點檔」劇情更離奇。台灣有一家人由於阿嬤多年前中風，所以聘請１名20多歲已婚外傭照顧，沒料到七旬阿公竟在半年內多次和她發生關係，其間沒有做安全惜施，而且阿公每次事後都會給錢。外傭最終懷孕，聲稱不會要孩子，產後就會回國，但阿公卻提議給她一筆錢，待她回國後「離一離再回來」，即想把外傭母子留在身邊。網民紛紛留言「小孩是無辜的，要好好對待喔」、「先驗DNA確認一下吧」、「大開眼界了」。

樓主在「匿名公社」表示，阿公數年前就將身家分給兒子，目前眾兒女合計月給3萬新台幣作為生活費，阿嬤多年前中風，所以一家人聘請1名20多歲外傭去照顧阿嬤，「對方在她自己國家有老公有小孩」。沒料到70多歲的阿公竟和外傭發生關係，而且沒有做足安全措施，「這半年幾天就會找她一次，每次都有給她一點錢」，最終外傭懷孕。

樓主形容「家族爆出震撼彈」，外傭預計農曆新年前後就會產嬰，「表明不要這孩子，也不要身份，生完孩子就會回國」，小朋友會留在僱主一家人。阿公會帶外傭產檢，「也一直說要留孩子，說要給外傭一筆錢，叫她回去離一離再回來」，但外傭拒絕提議。

樓主大呼「這是什麼世界呀，」外傭年紀等同孫女，阿公仍然和對方發生關係，網民紛紛留言「小孩是無辜的，要好好對待喔」、「先驗DNA確認一下吧」、「大開眼界了」、「老當益壯」、「阿公很厲害」。

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文章授權轉載自《香港01》

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