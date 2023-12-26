蝦皮無人商店不方便？ 苦主無奈：機器容易當機！害我白跑一趟

現在網購方便，電商又會有「免運、各式折扣活動」，吸引買家下單，因此許多民眾會選擇用各大網購平台來訂日用品。不過日前有位網友抱怨，蝦皮的「智取店（無人服務門市）」，讓他更麻煩了，不僅領不到貨，還要多去一趟。文章曝光後，有許多網友共鳴「我再也不選智取店了，要用現金又容易機器壞掉」。

一名網友在PTT發文表示，他為了省運費，選擇使用蝦皮智取店來領貨，結果到了店裡，發現系統竟然不能領貨，於是他撥打緊急客服，客服回應「要等工程師維修完機器才能領」，讓他氣炸表示「我就這樣白跑一趟！如果有得選，還是別選智取店吧」。

文章曝光後，有許多網友回應「根本不是智取店而是蠢取店，我自己就碰過兩次收款機壞掉，都讓我白跑一趟，有次工程師還在那邊打電話抱怨『為什麼機器老是壞掉？』」、「明明就可以用手機掃碼、刷卡機解決的，這個智取店非得要用收現金、不能刷卡的方式，比麥當勞的機器爛」、「好慘，感覺在實驗階段」、「我現在也不會去超商自助取貨，上次店員還把我的包裹用不見，然後包裹就被退回了」、「我也有被雷過，之後就再也不選智取服務了」。