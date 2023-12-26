快訊

民調網站預測立委總席次 藍營區域立委將接近過半、白不分區有望拿8席

蝦皮無人商店不方便？ 苦主無奈：機器容易當機！害我白跑一趟

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨蝦皮智取店不方便，機器若出問題，要等工程師來解決，等於白跑一趟。圖擷自PTT
一名網友抱怨蝦皮智取店不方便，機器若出問題，要等工程師來解決，等於白跑一趟。圖擷自PTT

現在網購方便，電商又會有「免運、各式折扣活動」，吸引買家下單，因此許多民眾會選擇用各大網購平台來訂日用品。不過日前有位網友抱怨，蝦皮的「智取店（無人服務門市）」，讓他更麻煩了，不僅領不到貨，還要多去一趟。文章曝光後，有許多網友共鳴「我再也不選智取店了，要用現金又容易機器壞掉」。

一名網友在PTT發文表示，他為了省運費，選擇使用蝦皮智取店來領貨，結果到了店裡，發現系統竟然不能領貨，於是他撥打緊急客服，客服回應「要等工程師維修完機器才能領」，讓他氣炸表示「我就這樣白跑一趟！如果有得選，還是別選智取店吧」。

文章曝光後，有許多網友回應「根本不是智取店而是蠢取店，我自己就碰過兩次收款機壞掉，都讓我白跑一趟，有次工程師還在那邊打電話抱怨『為什麼機器老是壞掉？』」、「明明就可以用手機掃碼、刷卡機解決的，這個智取店非得要用收現金、不能刷卡的方式，比麥當勞的機器爛」、「好慘，感覺在實驗階段」、「我現在也不會去超商自助取貨，上次店員還把我的包裹用不見，然後包裹就被退回了」、「我也有被雷過，之後就再也不選智取服務了」。

蝦皮 電商 取貨

延伸閱讀

公婆金婚宴她因懷孕出血缺席 婆婆一句辛苦了送上「1厚禮」秒淚崩

餓鬼聽到聲音會來…婆婆糾正「洗筷子不可滾動搓洗」媳婦聽了嚇到吃手手

她和前大嫂感情深厚 不滿哥外遇又二婚「不想出席婚禮」

北市炸雞店「月薪給6萬」仍留不住人 網曝2致命關鍵

相關新聞

回憶殺！「卡通頻道CN主題店」快閃華山 飛天小女警、阿寶老皮、熊熊助陣 巨型扭蛋機、限定拍貼等你來

2023年末再一波！喚起大人記憶、小孩也超愛的「卡通頻道CN」主題快閃店降落華山文創園區，帶來「探險活寶」、「熊熊遇見你」及「飛天小女警」與大家同歡，更有必拍的超可愛大型充氣玩偶及...

7-ELEVEN「Hello Kitty 50週年百變風格集點 」新年登場！「限定3D光柵磁鐵」掀回憶殺

7-ELEVEN的磁鐵可說是開創超商集點話題的先鋒，睽違18年，7-ELEVEN攜手三麗鷗推出全新限量「3D光柵紀念磁鐵...

朝聖打卡去！ 台中超吸睛「街頭彩繪變電箱」偽裝電腦、咖啡機 網讚：終於不是山水畫了

超吸睛！ 最新朝聖可愛「街頭彩繪變電箱」偽裝電腦、咖啡機 網讚：終於不是山水畫了

百萬卡友注意！ 好市多宣布「1福利」驚喜開跑 會員讚：過年加菜金來了

百萬卡友注意！ 好市多宣布「1福利」驚喜開跑 會員讚：過年加菜金來了

信義誠品熄燈倒數 單日湧5.3萬人次入店比跨年夜還熱鬧

經營18年的誠品信義店即將在12月24日晚上10點後熄燈，而越接近告別的日子，湧進誠品信義店懷念的民眾就越熱烈，誠品估計...

交換禮物買啥？【史努比X頂尖藝術大師】12／22起快閃華山 與世界名畫碰撞新火花

接力卡娜赫拉闖入畫作的主題，這回輪到史努比了！PEANUTS和ARTiSTORY合作，在華山文創園區首度推出期間限定快閃店，由史努比帶領一票夥伴，在許多大師們的作品裡，除了致敬經典作品之外，也希望跟粉絲一起欣賞這些歷久不衰的頂尖藝術，將從月底12/22起到明年的4/8在華山文創產業園區跟大家見面，粉絲們記得安排好時間朝聖～

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。