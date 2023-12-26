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比同事少！閨蜜結婚禮金只包3000她傻眼 眾人見「1細節」：很給面子

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現閨蜜給的結婚禮金比同事還要少，詢問大家是否會因此對朋友改觀。示意圖／Ingimage
一名網友發現閨蜜給的結婚禮金比同事還要少，詢問大家是否會因此對朋友改觀。示意圖／Ingimage

許多人認為結婚禮金的行情，取決於和新娘新郎交情多寡、婚宴地點、是否到場，以及攜伴人數。不過一名網友抱怨，自己的閨蜜包得比一般朋友還少，因此問大家在此情況下，是否也會對自己的閨蜜改觀？一票網友了解該閨蜜原因後，紛紛直言「很給面子了」。

一名女網友以「會因為禮金對朋友改觀嗎？」為題，23日於Dcard結婚版上發文表示，自己近期舉辦婚宴，其中一名要好的朋友曾說過，以後結婚只登記不宴客，當天只包了3000元的禮金，但其他交情還好的朋友或同事卻包了3600或6000元。她疑惑詢問道，「請問如果是大家，會因為這樣而對包3000的朋友改觀嗎？」

話題拋出後，引發眾人討論，大部分網友覺得誠意已經足夠，「包3000還不錯啊，也是要考慮別人來參加花的時間、金錢和交通吧？」、「一個人3000可以了吧，她又不宴客，等於花3000+車程+時間去參加妳的婚禮，很給面子了吧？」、「3000跟3600有差喔？紅包不過就是一個喜氣」、「吃個飯3000還不多喔？人家登記也不用妳回包耶」、「如果是真閨蜜，我根本不想要她的錢，只要她開開心心來吃飯就好」、「3000也是行情價了，如果因此改觀，我是那個朋友我會比較傻眼」、「這麼怕賠錢，就不要辦婚禮」、「辦婚禮是分享喜悅，如果又怕虧錢何必呢？」

也有過來人分享，「現在參加婚禮好可怕，沒有3000以上都會被嫌少，想當年我結婚2000多就不錯了」、「我的閨蜜桌講好每個人都統一包3600給我，我原本是打算她們結婚我都會包6000給她們，但想想一人3600真的很多了，上到6000其實對我來說也是一種負擔」、「現在台灣薪水不高，就別看錢了，有包都比沒包好」、「我還叫不宴客的朋友不用包，不要佔人家便宜」。

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