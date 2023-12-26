冬至只能吃媽媽的寒酸湯圓？兒作文曝真相 律師爸：我們家就是窮

冬至吃湯圓祈求凡事圓滿、闔家團圓，律師林智群分享今年冬至時，家裡煮湯圓吃，竟然被兒子嫌棄「寒酸」，讓他直呼「我們家就是窮」。

律師林智群在臉書分享兒子的作文，題目是「冬至」，內容寫道「每次冬至都是媽媽的寒ㄙㄨㄢ湯圓，什麼叫作寒ㄙㄨㄢ湯圓呢？就是煮十顆湯圓，每人二顆那麼寒ㄙㄨㄢ呢！」。

林智群看了兒子的作文，沒想到冬至吃個湯圓過節，竟然被兒子客訴太寒酸，直呼「我們家就是窮」、「兒子以後靠你們了」。

貼文曝光逗樂網友，留言「慘喔，連買一盒芝麻，一盒花生的都沒有」、「到底是要吃幾顆，才叫做不寒酸？」、「下次叫媽媽買100顆，讓他吃個夠，看看做湯圓富翁是什麼感覺，然後再叫他寫篇作文」、「湯圓吃太多不好消化，造成腸胃負擔，媽媽的用心啊！」、「報告我女兒吃六顆大的湯圓，小湯圓十幾顆」、「拜您所賜，今天第一次大笑」，還有人藉文出題「小二數學題，請問家裡總共幾個人？」。