不要讓外送員上樓！ 他曝「恐怖經歷」嚇喊：太危險

外送已成為現代人的日常，只要打開手機便能輕鬆點到美食。不過，有網友在Dcard上透露，他和老婆曾遇變態外送員，對方不只記得老婆的姓氏、工作，連他們家的門牌號也十分清楚，讓原PO嚇得呼籲「不要讓陌生人可以隨意進出社區！」

原PO表示，之前叫外送都會請外送員將餐點送上樓，卻發現對方偷偷記下他老婆的姓氏與工作，晚上還會刻意等他們的訂單，送到門口後再停留幾分鐘聊天。某天晚上他們沒叫外送，對方竟突然上樓按門鈴，邊喊著「送外送」邊試圖進入他們家，讓原PO嚇了一大跳。

原PO指出，事後他趕緊報警並詢問管委會，才得知該名外送員自稱「自己很常來，請幫忙解電梯磁卡」，而警衛也不疑有他的將磁卡解鎖，目前社區已統一規定所有外送員不准進入。他透露，現在他們都不太敢點外送，為了避免外送員辛苦、引發不必要的誤會及危險，他強烈呼籲「不要讓陌生人可以隨意進出社區！」

貼文一出，許多網友認同原PO的看法，「同意到不行，安全第一，出入能不要複雜是最好的」、「確實不應讓外送進門，我們社區也是門口擺桌子，因故實在需要上門就由門口警衛代送」、「那設定放警衛室就好」。

但也有網友指出原PO住處的保全不夠謹慎，「這主要是你們保全問題，我們大廈所有外送都得簽名，然後保全打電話給客戶確認，跟外送送上樓沒有明確關係」、「這算你們物業失職吧，通常樓層需要磁扣的大樓，不該讓非住戶上去啊，不然要設定樓層磁扣幹嘛呢？」、「我們社區也是在社區大門外設置外送放置區，非本大樓住戶不可進入，除非有住戶下來帶，我覺得這樣比較安全」。

還有苦主分享過去被外送員騷擾的經歷，「之前也有遇過怪外送員，我跟他只見一次面，但下一次遇到他送單，他就抓著我老公瘋狂問要怎麼交女朋友，然後還一直探問我在不在。我們是住一樓，沒有警衛，後來都不敢用，不得已要叫的話都改無接觸」、「以前社區保全只有一位，人手不足無法有效控管訪客的情況下，也遇過假外送員上樓其實是要上門偷東西，還好住戶在家當場報警才沒得逞，真的不要隨便放人上樓」、「我們家是透天，因為地址不太好找我之前都會提早出去等外送員，結果有一次被外送員記名字加臉書傳訊息」。