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單身過聖誕？韓網教3步驟學懂自己和自己接吻 網友：笑著便哭了
每到聖誕節、情人節的時候，看到街上情侶一對對，自己則獨身一人，總少不免有點唏噓。韓國年輕人Facebook專頁就教大家如何「自己和自己接吻」！
自己和自己接吻只需3步驟？
韓國Facebook專頁「20대 뭐 하지?」早前分享一則帖文，圖解教「單身狗」如何自己和自己接吻，帖文一出短短數日，已獲14,000多人留言，「我按著指示做，看到最後一張圖卻哭了⋯⋯」、更有網民Tag身邊的單身朋友並笑言：「這是送給你的聖誕禮物，記得告訴我你的用後感」。
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文章授權轉載自《香港01》
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