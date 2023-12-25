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單身過聖誕？韓網教3步驟學懂自己和自己接吻 網友：笑著便哭了

香港01／ 撰文：芝芝妹妹
韓國粉專發文圖解教「單身狗」如何自己和自己接吻。示意圖／ingimage
韓國粉專發文圖解教「單身狗」如何自己和自己接吻。示意圖／ingimage

每到聖誕節、情人節的時候，看到街上情侶一對對，自己則獨身一人，總少不免有點唏噓。韓國年輕人Facebook專頁就教大家如何「自己和自己接吻」！

自己和自己接吻只需3步驟？

步驟1、將嘴唇推向自己的口腔內。
步驟1、將嘴唇推向自己的口腔內。
步驟2、用牙齒按壓嘴唇，使嘴唇變得突出和豐厚。
步驟2、用牙齒按壓嘴唇，使嘴唇變得突出和豐厚。
步驟3、閉上眼睛，想像自己像在和戀人接吻一樣，撫摸變得豐厚的嘴唇。（簡單來說其實就是在嘴巴乾燥時的抆唇動作吧！）
步驟3、閉上眼睛，想像自己像在和戀人接吻一樣，撫摸變得豐厚的嘴唇。（簡單來說其實就是在嘴巴乾燥時的抆唇動作吧！）
單身萬歲……嗚嗚……
單身萬歲……嗚嗚……

韓國Facebook專頁「20대 뭐 하지?」早前分享一則帖文，圖解教「單身狗」如何自己和自己接吻，帖文一出短短數日，已獲14,000多人留言，「我按著指示做，看到最後一張圖卻哭了⋯⋯」、更有網民Tag身邊的單身朋友並笑言：「這是送給你的聖誕禮物，記得告訴我你的用後感」。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

單身 聖誕節

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