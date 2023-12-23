在排什麼？凌晨4點半超商外驚見排隊人龍！真相曝光網心疼：太血汗了

近日台灣迎來入冬後首波寒流，入夜後更是寒風刺骨，不過日前便有民眾在凌晨捕捉到奇景，只見凌晨4點半，某家7-11超商旁卻出現排隊人潮，民眾好奇緣由，拍下照片上網詢問，引發網友熱議。

民眾將照片上傳FB社團「爆廢1公社」，表示當天凌晨4點40分左右，行經桃園經國南平路口的一家7-11超商，意外發現店外聚集了10位以上的排隊人潮，且每人皆穿著厚外套、戴起帽子頂著寒風排隊，讓原PO十分好奇這些人究竟在排什麼，「難道這邊有什麼隱藏版的美食？」

貼文一出，網友紛紛打趣道，「排隊上廁所」、「寶可夢機台」、「跟著排就知道了」、「領救濟金？」對此，有網友解答，這些人是他同公司的同事，在排隊等待交通車，因為他們在桃園機場的免稅店上班，早上6點便須到店準備上工。他解釋，根據規定機車不能騎進機場，開車又須花時間等候車位，因此多數員工都選擇等交通車或公車。

得知真相後，網友皆表示，「這種天氣要4點起床，簡直跟刑求沒兩樣」、「女生還要化妝，可能3點就起床了」、「這種天氣、這個時間上班真的想死」、「我的老天鵝還真是太辛苦了」、「太血汗了」、「好辛苦！女生還穿短裙！腳都要冷翻了」、「好像很冷，大家都羽絨衣」、「這天氣要6點出門真的好需要毅力」。