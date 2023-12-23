點「熱狗」上桌卻是另一美食！ 在地人笑：因為你在苗栗國

曾從事殯葬業、出版過暢銷書籍的網路作家「大師兄」林品睿，時常在臉書分享各地美食，近日他到苗栗的餐廳用餐，點了一份「熱狗」，端上桌的卻與大家熟知的熱狗截然不同，令他相當困惑，貼文也釣出在地人留言「因為你在苗栗國」。

大師兄在臉書上貼出一張照片，表示到苗栗的一家店點了熱狗、肉圓、餛飩貢丸、水晶餃，上菜時卻被「熱狗」嚇到，從照片中可以看到這道料理完全沒有一般熱狗有的加工肉和麵包，而是外皮金黃像黑輪的食物。他看到後不禁滿頭問號「請苗栗人開示一下為什麼這個叫熱狗？」還幽默提到「這東西的名稱不全國統一嗎⋯⋯阿不對這邊是苗栗國」、「我決定等等去旁邊苗栗市的小七買熱狗看看我會買到什麼⋯⋯」

貼文曝光後，引起苗栗人在底下紛紛留言「因為這是苗栗國，懂！」、「我小時候都叫它熱狗，離開苗栗後才知道它叫黑輪」、「在苗栗稱熱狗，出了苗栗叫黑輪，到基隆叫吉古拉」、「鹽酥雞攤的炸熱狗很好吃喔」、「來台北才覺得你們的熱狗怎麼不一樣」、「這沒辦法，從戲棚下和香腸一起賣時，它就叫熱狗」、「跟外面的黑輪其實吃起來很不一樣捏」。

也有網友表示「這叫熱狗？」、「我以為是龍鳳腿」、「我以為是雞捲」、「應該是因為都是條狀物」、「就像嘉義的白醋嗎？離開嘉義才知道白醋是像黑醋酸的，不是加在涼麵上的白醋啊」。