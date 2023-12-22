員工年末尾牙最怕抽什麼回家？ 一票人哀：最怕抽了個寂寞

年末即將迎來新的一年，許多公司陸續舉辦歲末尾牙，員工們最期待的莫過於「抽獎環節」，期待能抱回大獎。近期，臉書粉專「爆料公社」發文詢問大家「尾牙最怕抽到甚麼？」，引起熱烈討論。

許多網友表示，最怕從參與到最後，甚麼都沒抽中就「空手而回」，「最怕抽到了一個寂寞」、「最怕什麼都沒抽到」、「銘謝惠顧」、「明年再接再厲」、「怕抽個空虛！」

有的網友也分享自己最怕抽到的「獎品」，「電鍋」、「襪子」、「畚斗＋掃把」、「電風扇」、「抽到免費試用保養品」、「抽到一副假牙」、「自從抽到電視之後已經3連燈泡」。有的網友即便抽到獎，還得先「娛樂大家」才能領獎，「抽到被凹吐出來再加碼」、「抽到大獎還要上台表演才能領」。

還有網友害怕尾牙上較為特殊的「環節」或「獎項」，「跟老闆合唱一首歌」、「我是被老闆娘瞪著跟老闆唱《家後》，我真的也不想啊」、「老闆親筆簽名照片」、「老闆的創業經驗談語錄」、「曾經我抽到同事的親筆簽名唱片」。

不過，有些網友心酸表示，公司尾牙根本沒有抽獎環節，甚至有的公司直接沒辦尾牙，或是尾牙當天得值班，「沒得抽啊」、「今年有沒有尾牙抽獎都不知道了」、「前提要有尾牙」、「最怕抽到沒尾牙」、「我們公司沒有尾牙」、「抽到值班」、「抽到免費加班」。