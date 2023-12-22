南投路上發現「面額42萬支票」網急勸別撿：小心新型詐騙

近日一民眾在南投縣中寮鄉永平路上，發現一張支票遺落在路邊，細看發現該張支票金額高達42萬元，許多網友勸阻該民眾「不要撿」，原來過去曾發生有人蓄意靠遺落錢財，向拾獲者詐取理賠金的案例。

一名民眾在臉書社團「南投人聊天室 2.0」分享一張照片，並配文詢問：「誰的支票掉了？」，從照片中可見，路上有一張面額為42萬元的支票，開票日期是今年12月15日，為台灣某銀行開立的支票。

對此，有網友感到不可思議，認為送警局比較保縣，「有點誇張，這個也能掉」、「送警局最安全」。不過，也有網友阻止原PO千萬不要撿，「不要撿不會有事，有人故意在捷運站有攝影機的位置，故意留下悠遊卡，等有人撿走後報警處理，最後撿走的人與當事者和解賠償數千元（都市有人靠這樣謀財）。」

過去曾經發生過，有民眾在屏東夜市拾獲整捆金額「高達10萬元」的千元大鈔，送至警察局後，經由警方告知才得知這是新型詐騙手法，由於有些民眾拾獲現金後想私吞選擇不報案，此時便有有心人士報案，藉此賺取理賠金。

不過，有網友回報，目前該支票已交給警方，「已送至中寮分駐所，遺失者請至中寮分駐所領取」。