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外送員路邊狂吹冷風還遭嗆「不爽別做」 網批奧客：將心比心很難嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名外送員抱怨，許多顧客不提前下樓等餐，害他在路邊吹冷風乾等，向顧客反映還遭嗆「不爽別做」。示意圖，非當事人。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
一名外送員抱怨，許多顧客不提前下樓等餐，害他在路邊吹冷風乾等，向顧客反映還遭嗆「不爽別做」。示意圖，非當事人。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影

寒流來襲，許多人因天冷不想出門，會選擇在家叫外送。不過一名外送員抱怨，許多民眾都不提前下樓取餐，害他這幾天在路邊吹冷風乾等，向顧客抱怨還被嗆「不爽別做了」，讓這名外送員感到十分不滿。

原PO在Facebook社團「匿名公社」發文表示，可以理解大家天冷在家叫外送，但許多人明明住在大樓卻不選「無接觸送餐」，偏偏有些大廳又不給外送員進入，「放我在路邊吹冷風，還給我壓線下來拿，一下是太忙沒注意到，一下是顧小孩要我等一下」。

原PO認為，明明系統上都有顯示外送快到了，許多顧客卻不提前下樓，讓他感到十分不滿，「一定要我打電話給妳們才要下樓，抱怨幾句就叫我不爽別做，彼此互相體諒不懂嗎？」

貼文引發網友討論，許多人贊同原PO立場，「最討厭那些在大太陽或大雨天，讓外送員等半天不下來取餐的人」、「有叫外送就稍微注意一下時間並不難」、「在台灣絕大部份人都是花錢是大爺心態」、「將心比心，很難嗎」、「我都會提早一點點在門口等外送員來，外送員很辛苦，互相尊重體諒」、「外面真的很冷，體諒一下外送很辛苦」。

不過也有不少網友認為原PO太愛抱怨，並不是每個人都能隨時盯著手機查看進度，「別人都整天吃飽閒的在家等外送？要能提早為什麼還要訂外送？」、「外送員如果不想等都會前兩個路口提醒我下樓，所以你應該先提醒吧」、「不爽就別做」、「確實是不爽別做啊，外送不是很自由嗎，天氣太冷可以不要跑，要跑就別在客人前面抱怨」、「時間快到也有領到就可以了吧，還要抱怨啥」。

外送員 寒流

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