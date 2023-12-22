超越「不好意思」！醫指「這句」口頭禪被濫用讓人反感 網讚中肯

台灣人生活中常會說「不好意思」這句話，連英國廣播公司BBC都曾以「不停道歉的島嶼」為題撰文，來形容「台灣人的不好意思文化」。相較於「不好意思」一詞，ICU醫生陳志金認為「沒關係」這個詞，被誤用或濫用的程度，已經超越「不好意思」了。

ICU醫生陳志金在臉書發文寫道，某些台灣人會誤用或濫用「沒關係」這詞，認為在自己權益受他人損害，接受道歉時才適合說「沒關係」，若是自己損害了他人的權益，要說「不好意思」或「對不起」，而不是說「沒關係」。

他好奇大家在使用「沒關係」時，是怎麼想的？還是「沒關係」只是一個口頭禪，在使用時，根本沒想這麼多？他也舉例說明「沒關係」一詞的正確使用時機。

1.自己少付了錢，被店員提醒，卻回答「沒關係！」

這裡的「沒關係」，是「幹麻要計較這點小錢」？還是「不好意思」？多付了不用找錢，才能說「沒關係」啦！ 2.硬擠進電梯，別人提醒他上錯了，也不出去，卻說「沒關係！我先坐上去，再坐下來」

這裡的「沒關係」，是「干你什麼事，礙到你了嗎」？還是「謝謝提醒，但是，我不覺得麻煩」？ 3.高鐵上

「你坐到我的位子了！」

「沒關係！我下一站就下車了！」

你沒關係，我有關係啊！我就喜歡坐靠窗的位置，才先預訂的！我管你什麼時候要下車，你現在就應該換回來吧？ 4.你點熱美式，店員幫你做成冰美式，你提醒他之後，他說:「沒關係，我幫你重做。」

這裡的「沒關係」是指「不管你剛剛怎麼說，顧客至上，你現在說了算！」？(他只是想息事寧人，並不代表你是對的)還是「不好意思」我弄錯了？ 5.民代面對員警開罰單說

「沒關係，我們回去講！」

這裡的「沒關係」，其實是一種「威嚇」？還是「就做你該做的」？

貼文曝光引發共鳴，網友紛紛留言「沒關係，我也同感」、「好中肯」、「觀察入微！的確，這年頭，把「沒關係」當口頭禪，令人摸不著頭腦的狀況，著實變多了」、「有些人確實是這樣欸，可是等到他們被冒犯時，就不是『沒關係』了~」、「對，最怕有些人亂用還以為自己有禮貌」、「我都會機車的反問，沒關係什麼？」，還有人笑稱「我懷疑重點是在酸第五」。