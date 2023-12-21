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他解析容易中獎體質命盤 引網怨嘆：我是絕緣體從沒中獎過

聯合新聞網／ 綜合報導
樂透彩示意圖。聯合報資料照片
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你是中獎達人或是中獎絕緣體？有一位網友在Dcard 發文問說，你是只要參加抽獎活動都會中獎的人嗎？「如果不是，大家身邊有這種常常中獎的朋友嗎？」如果你是或是你朋友是，那或許是因為，從命盤的角度來看，他們擁有所謂的「中獎體質」，也就是「本命結構有財剋印星的人」。

原po文中說，本命結構有財剋印星的人，比起一般人更容易中獎，但不是每次財剋印星時都會中獎。他建議「如果身邊有這樣容易中獎的朋友，可以研究看看朋友是不是有這樣的體質」。他最後還安慰那些天生缺乏財剋印星結構的人說，沒關係，如果行運碰到的話，還是有機會中獎的！

網友們看完這篇貼文後，常常中獎的人留言回應說，「每年公司尾牙我都有中獎，最大獎中過8000元現金，直播抽獎我也常常中」、「上個月我才中一個MK皮夾跟JOWISSA 手錶」、「我們家都有中獎體質，家裡三台電視都是爸媽尾牙抽中的，我媽有一次尾牙還抽中特別獎5萬元，我發票很常中之外，還在某次抽獎抽中iPhone」。

一直與中獎絕緣的人抱怨說，「沒有，本人絕緣體，超級絕緣」、「我弟，他是中獎絕緣體，抽獎從來沒中過，只要抽獎活動跟他一起參加也都不會中獎」。也有網友對突然中獎感到興奮，「我超不容易中獎，有一次尾牙前拜土地公，那次居然中5000元，整個嚇到！」、「我朋友婚禮曾辦一桶金活動，總共4萬元，因為我爸說我是中獎體質，想說發票最高也才中過500元，婚禮當天，4萬元現金被我抱回家」。

原po文中補充，「別人的運氣總是不會讓我們失望」，因為自己要參加公司尾牙，希望能沾沾有中獎體質人的喜氣，讓自己尾牙也能中獎。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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