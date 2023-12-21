他瞞女友月薪僅30K存款曝光「還留一手」 網一看傻眼：女友好可憐

不少情侶約會時所花的費用會AA制，一名網友表示，女友一直以為原po月收入只有3萬多，所以約會時他們都是AA制，但實際上他存款有150萬，年收入今年更是突破90萬，他一直很猶豫要不要告訴女友，於是想問問網友們的看法。

一名網友在Dcard「理財版」發文，他女友月薪5.5萬，一直以為原po收入只有3萬多，所以約會並不會要他大手大腳的花錢也能夠接受AA制，但實際上原po有150萬的存款，年收入也比女友高，股票加上一些接案工作今年更是突破90萬。

原po一直很猶豫要不要讓女友知道，「她男朋友很厲害」，至少不會每次聽到女友長輩都建議他換工作，但他又怕講了之後，生活上很多東西變成他要出錢，他身邊有個朋友就是這樣，女友收入是朋友的兩倍，但生活上「東摳西摳，哭窮要男方請客」，於是想問問網友們，「會讓另一半知道自己的收入嗎？」。

網友紛紛表示，「90萬的薪水，900萬的煩惱」、「沒事，講不講無所謂，畢竟以你先入為主認為她一旦知道你收入高就會佔便宜，實際上是你沒把她認為是可以一起共築家庭、一起努力的伴侶這種自私心態不用肖想能在一起很久」、「你女友月薪5.5（萬）你3萬，她大可去找跟她收入差不多的男生，聽起來她不嫌棄你，而你反而在提防她？？你真是自私自利只想到自己，女友好可憐」、「沒有很多，不用覺得別人都要蹭你餒」、「說不定她也沒跟你說她真實薪資，用你的魔法對付你」、「當然不明講比較不會交到拜金女，但你的字裡行間只透露出你很自以為是、高傲自大」。

有網友則認為，「我的想法是我賺的多，自然生活上就會願意多出一點，這樣我老婆賺錢也不會有壓力」、「1、如果她是這樣的女生你剛好可以分手 2、收入90其實真的不高，不會讓女生覺得厲害，不是我要酸你，你的存款就只是我的一年的收入而已，而真正強的男生…300、500的一堆…我們都很渺小」。