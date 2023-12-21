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牛排館做「愛心餐」三年遇奇葩：客人內用完想外帶當宵夜

聯合新聞網／ 綜合報導
一名經營牛排館的網友上網抱怨，提供鐵板麵加蛋當作愛心餐，卻遇到不少領取愛心餐的奇葩。擷自「爆怨公社」
一名經營牛排館的網友上網抱怨，提供鐵板麵加蛋當作愛心餐，卻遇到不少領取愛心餐的奇葩。擷自「爆怨公社」

一名經營牛排館的網友昨(20)日在臉書社團「爆怨公社」PO文，抱怨店內持續做「愛心餐」活動三年多，不敢說幫助到多少人，能有機會幫助到需要幫助的人是他們的初衷，但卻經常遇到讓人十分傻眼的狀況。

原PO指出遇過3類來領愛心餐的民眾，第一類的客人最讓人無語，明明已在店內消費、內用完的客人，竟大方索取愛心餐，還不諱言地表示，是要給同行者當宵夜吃。在店家拒絕提供後，對方才說：「那算了，我再去買其他東西吃」。

第二類領取愛心餐的民眾，則會挑剔愛心餐的內容，有人聽到是鐵板麵，直呼：「蛤？沒有肉喔？算了，那我不要了」，也讓店家無語。

第三類民眾則是提前來並要求馬上好。在店家還未開始營業時就來領取愛心餐，等待的同時還會抱怨：「蛤？！還要等這麼久喔？」，在手裡還拿著其他零食的同時，認為領取愛心餐是理所當然。

原PO認為，在遇見這麼多領取愛心餐的奇葩後，有時候真的能夠體會為何有些原本提供愛心餐的店家，到最後都不再願意提供，「因為很多人不理解何謂『需要幫助的人』，都認為有免費拿幹嘛不拿？」，雖然如此，原PO表示還是會繼續提供愛心餐給有需要的人。

該文在「爆怨公社」引來逾5千人按讚或其他表情符號，也有超過6百人留言。有人表示：「需要被幫助的很少，占人便宜的很多」、「辛苦了，台灣最不缺的就是把善意當應該」、「這種貪小便宜的人，貪到的會用其他方式失去的」，也有同行留言表示，自己也曾提供過愛心餐，「但被嫌食物太鹹、太硬難咬、份量太少吃不飽，還被駡過怎麼沒有附湯？我就不敢給自己惹麻煩了」，還有人建議原PO：「可以詢問里長，店附近有沒有需要幫助的人」。

愛心餐

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