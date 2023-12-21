高鐵奇景「活生生大型行李」出沒！網傻眼：小孩竟不如珍貴物品？

有位女網友在Dcard抱怨「高鐵遇到佔位瞎妹」，日前她搭高鐵對號車廂，兩位應該是買「自由座」的年輕妹妹竟將行李放進行李置放區，然後就一屁股坐在行李上滑手機，怎料PO文又釣出更誇張的「高鐵活生生大型行李」，網友譁然。

原po表示，兩位妹妹不顧旁人眼光，坐進行李置放區，一個老先生想拿行李，卻因為她們擋道左右為難，原po熱心幫老先生拿出行李，「那兩個妹妹『好像』才知道自己影響到別人了，她們就起來一下下…然後繼續坐回去。」

原po向兩人勸說，「妳們這樣別人怎麼拿行李？」、「不能這樣佔位置啊」。兩位妹妹裝作沒聽到，一路就這樣坐到原po下車也沒讓開。

貼文曝光，網友一面罵聲，「列車長來就會跑了」、「遇到這種一定直接檢舉，X的有夠沒禮貌」、「臉皮厚起來可真算是難得的本事」。

更有網友分享自己上上禮拜遇到的奇景，只見有乘客竟然將娃娃車攤開「連車帶娃」放進行李置放區，不僅沒有安全措施，甚至也沒有家長在旁邊照顧，照片一出，驚呆所有人。

網友驚呼，「我自己也有小孩，這畫面看到真的是會很火欸，把小孩當什麼？又把其他人權益放在哪？超沒公德心，先幫小孩默哀」、「活生生大型行李」、「上面藍色牌子還說『貴重物品請隨身保管』，看來對於那對沒教養的爸媽來說，小孩比貴重物品還不如吧」。