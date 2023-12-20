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男怨不能好好吃尾牙還要跳舞當節目 網友招手：來我們公司不用跳

聯合新聞網／ 綜合報導
每年的尾牙季，員工是否上台表演都是話題。尾牙示意圖。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
每年的尾牙季，員工是否上台表演都是話題。尾牙示意圖。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影

年尾將近，各公司行號也將舉辦尾牙活動，來慰勞員工一年的辛苦。尾牙除了吃吃喝喝外，公司多會安排娛樂節目來炒熱現場氣氛，老闆這時更會適時貢獻額外加碼獎金給上台表演的員工或單位。但有一位男網友在Dcard 貼文抱怨，公司尾牙為什麼要我們跳舞當娛樂節目，就不能讓員工好好享受尾牙嗎？有人馬上提建議，「離職啊！我們公司不用跳」。

原PO文中，聲聲抱怨說，「為什麼我不能好好享受公司尾牙，為什麼要我們跳舞當尾牙娛樂節目」，並高聲大喊「煩死了！這種畸形的尾牙文化何時可以停止？」

網友們看完貼文後，有人說也不是不能上台跳舞娛樂大家，只要「年終夠高就可以，但年終只有一個月，謝謝老闆，請您自己上去跳」，有人接者說，「尾牙演短劇也很可怕，還有員工旅遊也是」，有人慶幸說，「我們是老闆跳舞給員工看」，有網友提問說，「有人尾牙是線上直播，然後員工在辦公室吃便當的嗎？」

有網友則表示他們公司是「員工約10人的小公司，老闆問我們要吃尾牙還是換現金，全公司人都投換現金，老闆直接說『每個人發5000元』」、「尾牙除了吃飯通常也不是人人有獎，一人發5000超棒，還不用近距離跟老闆吃飯」、「至少還有尾牙可以抽獎，我們公司3000人沒有尾牙，年終又想跳槽到外商了」。

也有人企圖解釋這種尾牙文化的源由，「我覺得這種畸形聚會是從學生時期的營火晚會與團康活動開始的，建議在國中、小的時候就將這種不良風氣扼殺在搖籃中」。

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